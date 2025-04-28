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مملكة البحرين ترحب بتعيين نائب لرئيس دولة فلسطين

مملكة البحرين ترحب بتعيين نائب لرئيس دولة فلسطين

2025-04-28 06:07:38
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) أعربت وزارة الخارجية عن ترحيب مملكة البحرين بقرار اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية بتعيين حسين الشيخ نائبًا لرئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية ونائبًا لرئيس دولة فلسطين، وتمنياتها له بالتوفيق والنجاح في مهامه الجديدة.


وأكدت الوزارة دعم مملكة البحرين الثابت لمنظمة التحرير الفلسطينية الممثل الشرعي الوحيد للشعب الفلسطيني في جهودها الإصلاحية لتطوير العمل المؤسسي، ومساعيها الرامية إلى تعزيز وحدة الصف، واستعادة الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني الشقيق في تقرير المصير وإقامة دولته المستقلة على حدود الرابع من يونيو 1967، وعاصمتها القدس الشرقية.

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