كوريا الشمالية تعترف للمرة الأولى بالمشاركة في حرب روسيا وأوكرانيا

MENAFN - Al-Bayan) اعترفت كوريا الشمالية الإثنين بإرسال قوات إلى روسيا وبمساعدة موسكو في استعادة أراضي في منطقة كورسك من الأوكرانيين، بينما شكر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين كيم جونغ أون على هذا "الإنجاز".

وقالت وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية، إنّ "وحدات فرعية" من "القوات المسلّحة" الكورية الشمالية شاركت في العمليات في كورسك، مؤكدة أنّ المجهود الحربي لهؤلاء الجنود تكلل بالانتصار.

ونقلت الوكالة عن الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون قوله إنّ "أولئك الذين قاتلوا من أجل العدالة هم جميعا أبطال وممثلون لشرف الوطن الأم"، مضيفا أنّه سيتم قريبا تشييد نصب تذكاري لـ"مآثر المعركة" في العاصمة بيونغ يانغ.

ومن جانبه، شكر فلاديمير بوتين الإثنين الزعيم الكوري الشمالي على "الإنجاز" الذي حقّقه جنوده.

- روسيا "ممتنة" -

وقال في بيان صادر عن الكرملين إنّ "الأصدقاء الكوريين تصرّفوا انطلاقا من شعور بالتضامن والعدالة والرفقة الحقيقية". وأضاف "نقدّر ذلك كثيرا ونشعر بالامتنان الصادق شخصيا للرفيق كيم جونغ أون... وللشعب الكوري الشمالي".

كذلك، أشاد بـ"بطولة وتفاني الجنود الكوريين الشماليين، وبمستوى عالٍ من التدريب الخاص الذي خضعوا له"، مشيرا إلى أنّهم "شاركوا بشكل نشط" في القتال في منطقة كورسك و"دافعوا عن وطننا كما لو أنه وطنهم".