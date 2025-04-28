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بعد 16 عامًا.. انفصلت عن زوجها بسبب علاقته بصورة زائفة

بعد 16 عامًا.. انفصلت عن زوجها بسبب علاقته بصورة زائفة

2025-04-28 05:18:10
(MENAFN- Khaberni)


خبرني - انفصل زوجان في الستينات من عمرهما بعد أن اكتشفت الزوجة "علاقة عاطفية إلكترونية" جمعت شريكها بمحتالة كانت تنتحل شخصية عارضة أزياء.

بدأت القصة حين لاحظت سارة دالغليش (61 عامًا)، المقيمة في بلفاست، تغييرات غير مبررة في مدفوعات بطاقتهما الائتمانية المشتركة.

وعند مواجهة زوجها زوجها كلايف (67 عامًا)، اعترف بأنه أرسل أموالًا لامرأة أمريكية ظنّ أنه في علاقة معها.

انفصلت عن زوجها بسبب علاقتة بصورة زائفة

سارة، التي تعمل إدارية، صُدمت حين علمت أن المرأة كانت قد تواصلت مع كلايف عبر فيسبوك، متظاهرة بأنها من مشجعات فريقه المفضل، "ويغان أثلتيك"، ثم نقلت الحديث إلى تطبيق مراسلة آخر.

وادّعت المرأة التي كانت تنتحل شخصية العارضة "صوفي دازل" أنها تعيش في واشنطن دي سي وتحتاج أموالًا لعلاج جدتها المريضة.

وخلال 3 أشهر، أرسل كلايف لها ما يعادل 2700 دولار عبر بطاقات هدايا، كما قام بالبحث عن تذاكر سفر إلى الولايات المتحدة لزيارتها.

وعندما واجهت سارة المحتالة بنفسها باستخدام حساب مزيف، طلبت منها المال خلال عشر دقائق من بدء الحديث.

ورغم تحذيرات سارة، لم يقتنع كلايف بأنه وقع ضحية لعملية احتيال إلا بعد مشاهدة برنامج تلفزيوني يعرض قصصًا مشابهة.

وقال كلايف: "أدركت أنني كنت مخدوعًا وشعرت بالخجل. لم أكن أبدًا غير مخلص لسارة، لكننا كنا قد ابتعدنا عاطفيًا، ما جعلني عرضة لهذه الخديعة."

وانتهت العلاقة الزوجية بينهما رغم محاولات كلايف للاعتذار وإصلاح الأمور، وانتقل كلايف إلى بورتسموث، مسقط رأسه، بينما بقيت سارة في بلفاست.

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