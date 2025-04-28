Chatgpt ينقذ امرأة من سرطان خفي عجز عن اكتشافه الأطباء

Chatgpt ينقذ امرأة من سرطان خفي عجز عن اكتشافه الأطباء
خبرني - تزعم امرأة أمريكية تبلغ من العمر 40 عاماً، أن تدخّل روبوت دردشة ذكي، ساهم في إنقاذ حياتها، بعد أن تجاهل الأطباء مراراً وتكراراً أعراضها الغامضة.
في فبراير (شباط) 2024، بدأت لورين بانون، وهي أم لطفلين وتدير شركة تسويق، تعاني من صعوبة في ثني أصابعها، خاصة في الصباح والمساء.
وعلى الرغم من أن نتائج فحص التهاب المفاصل الروماتويدي جاءت سلبية، إلا أن الأطباء شخّصوا حالتها بهذه الإصابة بعد أشهر من الفحوصات المتكررة.
وسرعان ما تطورت حالتها، حيث تعرضت لآلام حادة في المعدة وفقدت نحو 14 رطلاً من وزنها خلال شهر واحد، وهو ما عزاه الأطباء إلى الارتجاع المعدي المريئي، بحسب ما نقل موقع "إنترستينغ إنجينيرينغ".
تشخيص بالذكاء الاصطناعي
بعد شعورها باليأس من غياب التشخيص الدقيق، لجأت بانون إلى ChatGPT – روبوت الدردشة المطور من شركة OpenAI – الذي كانت تستخدمه في عملها، واستفسرت منه عن الحالات الطبية التي قد تُحاكي أعراض التهاب المفاصل الروماتويدي.
فوجئت بانون عندما أشار الروبوت إلى احتمال إصابتها بمرض "هاشيموتو"، وهو اضطراب مناعي ذاتي يؤدي إلى مهاجمة الجهاز المناعي للغدة الدرقية، مقترحاً عليها طلب فحص مستويات الأجسام المضادة لبيروكسيداز الغدة الدرقية (TPO).
وقالت بانون: "كنت بحاجة ماسة لمعرفة ما يحدث لي. شعرت أنني أُترك بلا إجابات حقيقية".
رغم تحفظ طبيبها، خضعت بانون للفحص في سبتمبر (أيلول) 2024، لتُصدم عندما جاءت النتائج مؤكدة لتشخيص الروبوت، رغم عدم وجود تاريخ عائلي للحالة.
وبعدها أجرى الأطباء تصويراً بالموجات فوق الصوتية للغدة الدرقية، كشف عن وجود كتلتين صغيرتين في رقبتها. وفي أكتوبر (تشرين الأول) 2024، تم تشخيص الكتلتين بالسرطان.
ذكاء اصطناعي أنقذ حياتها
تعتقد بانون أن لولا تدخل ChatGPT، لظل السرطان خفياً لفترة أطول، قائلة: "لو كنتُ اتبعت خطة الأطباء فقط، لكنت تناولتُ دواء التهاب المفاصل الروماتويدي، وكان السرطان لينتشر في جسدي".
وأجرت بانون عملية جراحية لإزالة الغدة الدرقية والعقدتين اللمفاويتين في يناير (كانون الثاني) 2025.
وتعليقاً على تجربتها، أضافت: "شعرتُ بخيبة أمل عميقة تجاه الأطباء. بدا وكأنهم يريدون فقط إنهاء الاستشارة بسرعة. في المقابل، قدّم لي الذكاء الاصطناعي فرصة حقيقية لإنقاذ حياتي، رغم تحفظات بعض الخبراء حول الاعتماد عليه".
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