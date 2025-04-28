Chatgpt ينقذ امرأة من سرطان خفي عجز عن اكتشافه الأطباء

خبرني - تزعم امرأة أمريكية تبلغ من العمر 40 عاماً، أن تدخّل روبوت دردشة ذكي، ساهم في إنقاذ حياتها، بعد أن تجاهل الأطباء مراراً وتكراراً أعراضها الغامضة.

في فبراير (شباط) 2024، بدأت لورين بانون، وهي أم لطفلين وتدير شركة تسويق، تعاني من صعوبة في ثني أصابعها، خاصة في الصباح والمساء.

وعلى الرغم من أن نتائج فحص التهاب المفاصل الروماتويدي جاءت سلبية، إلا أن الأطباء شخّصوا حالتها بهذه الإصابة بعد أشهر من الفحوصات المتكررة.

وسرعان ما تطورت حالتها، حيث تعرضت لآلام حادة في المعدة وفقدت نحو 14 رطلاً من وزنها خلال شهر واحد، وهو ما عزاه الأطباء إلى الارتجاع المعدي المريئي، بحسب ما نقل موقع "إنترستينغ إنجينيرينغ".

تشخيص بالذكاء الاصطناعي

بعد شعورها باليأس من غياب التشخيص الدقيق، لجأت بانون إلى ChatGPT – روبوت الدردشة المطور من شركة OpenAI – الذي كانت تستخدمه في عملها، واستفسرت منه عن الحالات الطبية التي قد تُحاكي أعراض التهاب المفاصل الروماتويدي.

فوجئت بانون عندما أشار الروبوت إلى احتمال إصابتها بمرض "هاشيموتو"، وهو اضطراب مناعي ذاتي يؤدي إلى مهاجمة الجهاز المناعي للغدة الدرقية، مقترحاً عليها طلب فحص مستويات الأجسام المضادة لبيروكسيداز الغدة الدرقية (TPO).

وقالت بانون: "كنت بحاجة ماسة لمعرفة ما يحدث لي. شعرت أنني أُترك بلا إجابات حقيقية".

رغم تحفظ طبيبها، خضعت بانون للفحص في سبتمبر (أيلول) 2024، لتُصدم عندما جاءت النتائج مؤكدة لتشخيص الروبوت، رغم عدم وجود تاريخ عائلي للحالة.

وبعدها أجرى الأطباء تصويراً بالموجات فوق الصوتية للغدة الدرقية، كشف عن وجود كتلتين صغيرتين في رقبتها. وفي أكتوبر (تشرين الأول) 2024، تم تشخيص الكتلتين بالسرطان.

ذكاء اصطناعي أنقذ حياتها

تعتقد بانون أن لولا تدخل ChatGPT، لظل السرطان خفياً لفترة أطول، قائلة: "لو كنتُ اتبعت خطة الأطباء فقط، لكنت تناولتُ دواء التهاب المفاصل الروماتويدي، وكان السرطان لينتشر في جسدي".

وأجرت بانون عملية جراحية لإزالة الغدة الدرقية والعقدتين اللمفاويتين في يناير (كانون الثاني) 2025.

وتعليقاً على تجربتها، أضافت: "شعرتُ بخيبة أمل عميقة تجاه الأطباء. بدا وكأنهم يريدون فقط إنهاء الاستشارة بسرعة. في المقابل، قدّم لي الذكاء الاصطناعي فرصة حقيقية لإنقاذ حياتي، رغم تحفظات بعض الخبراء حول الاعتماد عليه".