الإصابة تضرب نجم إنتر قبل موقعة برشلونة

خبرني - تلقى سيموني إنزاجي، المدير الفني لإنتر ميلان، ضربة موجعة، قبل 3 أيام فقط من ملاقاة مضيفه برشلونة، في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.

فخلال مواجهة روما على ملعب جوزيبي مياتزا، بالدوري الإيطالي، اليوم الأحد، تعرض الفرنسي بنيامين بافارد، مدافع الإنتر، لإصابة في القدم، لم يستطع بسببها إكمال اللقاء.

واضطر إنزاجي لإجراء تبديل اضطراري، في الدقيقة 14، حيث أخرج بافارد وأشرك يان بيسيك بدلا منه.

ويعاني النيراتزوري عديد الإصابات في الفترة الأخيرة، حيث يفتقد نجمه ماركوس تورام، بينما عاد كل من دينزل دومفريس وبيوتر زيلينسكي قبل مباراة روما فقط.

جدير بالذكر أن إنتر ميلان يتصدر جدول ترتيب الكالتشيو، برصيد 71 نقطة، بالتساوي مع وصيفه نابولي، لكن النيراتزوري يتقدم بفارق الأهداف.