للمرة الثانية.. كلوب يرفض ريال مدريد

خبرني - أفاد تقرير صحفي، اليوم الأحد، بأن ريال مدريد تواصل مع الألماني يورجن كلوب، لمعرفة موقفه بشأن خلافة الإيطالي كارلو أنشيلوتي.



ورحل كلوب عن تدريب ليفربول في الموسم الماضي، قبل توليه منصب المستشار الفني لمجموعة أندية ريد بول.

واقترب أنشيلوتي من الرحيل عن تدريب الفريق الملكي، بعد خسارة نهائي كأس ملك إسبانيا، وتوديع منافسات دوري أبطال أوروبا.

وبحسب صحيفة "ماركا"، فقد تلقى كلوب من خلال وكيله، مكالمتين من الريال، لمعرفة نواياه بشأن إمكانية عودته للتدريب.

وأضافت الصحيفة، أن وكيل كلوب رد على ريال مدريد، بأن المدرب الألماني في الوقت الحالي، ملتزم بعقده مع ريد بول.

وانتشرت تقارير حول ارتباط كلوب بتدريب الميرنجي، بعد الخروج الأوروبي على يد آرسنال، إلا أن مارك كوسيكي وكيل أعمال المدرب الألماني، أوضح وقتها بأن كلوب لا ينوي تولي أي منصب تدريبي الموسم المقبل، سواء في ريال مدريد أو البرازيل.

وارتبطت عدة أسماء بقيادة ريال مدريد خلفا لأنشيلوتي، لعل أبرزها الإسباني تشابي ألونسو مدرب باير ليفركوزن.