للمرة الثانية.. كلوب يرفض ريال مدريد
خبرني - أفاد تقرير صحفي، اليوم الأحد، بأن ريال مدريد تواصل مع الألماني يورجن كلوب، لمعرفة موقفه بشأن خلافة الإيطالي كارلو أنشيلوتي.
ورحل كلوب عن تدريب ليفربول في الموسم الماضي، قبل توليه منصب المستشار الفني لمجموعة أندية ريد بول.
واقترب أنشيلوتي من الرحيل عن تدريب الفريق الملكي، بعد خسارة نهائي كأس ملك إسبانيا، وتوديع منافسات دوري أبطال أوروبا.
وبحسب صحيفة "ماركا"، فقد تلقى كلوب من خلال وكيله، مكالمتين من الريال، لمعرفة نواياه بشأن إمكانية عودته للتدريب.
وأضافت الصحيفة، أن وكيل كلوب رد على ريال مدريد، بأن المدرب الألماني في الوقت الحالي، ملتزم بعقده مع ريد بول.
وانتشرت تقارير حول ارتباط كلوب بتدريب الميرنجي، بعد الخروج الأوروبي على يد آرسنال، إلا أن مارك كوسيكي وكيل أعمال المدرب الألماني، أوضح وقتها بأن كلوب لا ينوي تولي أي منصب تدريبي الموسم المقبل، سواء في ريال مدريد أو البرازيل.
وارتبطت عدة أسماء بقيادة ريال مدريد خلفا لأنشيلوتي، لعل أبرزها الإسباني تشابي ألونسو مدرب باير ليفركوزن.
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