والد يامال عن حبه للريال: لا أهتم.. برشلونة من يطعمني الآن

خبرني - قلل منير نصراوي، والد لامين يامال، نجم برشلونة، من أهمية كونه أحد مشجعي ريال مدريد.

ولعب يامال دورا مؤثرا في فوز برشلونة على ريال مدريد بنتيجة 3-2، السبت الماضي، في نهائي كأس ملك إسبانيا.

وقال والد يامال، عن موقفه من تشجيع الريال، في تصريحات أبرزتها صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية: "حتى لو كنت مدريديًا، لا يهمني! من يطعمني الآن هو برشلونة".

وأضاف: "كيف لا أتحدث الكتالونية، وأنا ذهبت إلى المدرسة هنا منذ المرحلة الابتدائية".

واسترجع نصراوي نبوءة أطلقها يوم ولادة يامال، قائلا: "عندما وُلد لامين، وفي أول ثانية حملته فيها، قلت له: ستكون أفضل لاعب في العالم".

وخاض يامال 48 مباراة مع برشلونة في مختلف البطولات هذا الموسم، حيث أحرز 14 هدفا وقدم 24 تمريرة حاسمة.

