والد يامال عن حبه للريال: لا أهتم.. برشلونة من يطعمني الآن

والد يامال عن حبه للريال: لا أهتم.. برشلونة من يطعمني الآن
خبرني - قلل منير نصراوي، والد لامين يامال، نجم برشلونة، من أهمية كونه أحد مشجعي ريال مدريد.
ولعب يامال دورا مؤثرا في فوز برشلونة على ريال مدريد بنتيجة 3-2، السبت الماضي، في نهائي كأس ملك إسبانيا.
وقال والد يامال، عن موقفه من تشجيع الريال، في تصريحات أبرزتها صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية: "حتى لو كنت مدريديًا، لا يهمني! من يطعمني الآن هو برشلونة".
وأضاف: "كيف لا أتحدث الكتالونية، وأنا ذهبت إلى المدرسة هنا منذ المرحلة الابتدائية".
واسترجع نصراوي نبوءة أطلقها يوم ولادة يامال، قائلا: "عندما وُلد لامين، وفي أول ثانية حملته فيها، قلت له: ستكون أفضل لاعب في العالم".
وخاض يامال 48 مباراة مع برشلونة في مختلف البطولات هذا الموسم، حيث أحرز 14 هدفا وقدم 24 تمريرة حاسمة.
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.
الأخبار الأكثر تداولاً
55 شركة محلية تلجأ إلى قانون الإعسار لمعالجة صعوباتها المالية