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نهاية حقبة في ليفركوزن.. ألونسو يقترب من ريال مدريد

نهاية حقبة في ليفركوزن.. ألونسو يقترب من ريال مدريد

2025-04-28 05:18:06
(MENAFN- Khaberni)

خبرني - أفاد الصحافي ساشا تافولييري عبر شبكة "سكاي سبورت"، اليوم الإثنين، أن تشابي ألونسو، مدرب باير ليفركوزن، اتخذ قراراً بالرحيل عن النادي الألماني بنهاية الموسم الجاري.

وأشار تافولييري إلى أن ألونسو، الذي اختاره ريال مدريد لخلافة كارلو أنشيلوتي، أجرى بالفعل مفاوضات أولية مع النادي "الملكي"، ومن المتوقع أن يوقّع عقداً لمدة عامين.

وأضاف التقرير أن ليفركوزن بدأ التحضير لمرحلة ما بعد ألونسو من خلال التواصل مع وكلاء إداريين كبار، متوقعاً أن يشهد الموسم المقبل تغييرات جذرية لبناء مشروع جديد في النادي.

وكان ألونسو أدرج شرطاً في عقده يتيح له الرحيل إلى ريال مدريد عند تمديد عقده مع ليفركوزن في أغسطس (آب) 2023.

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