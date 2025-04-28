نهاية حقبة في ليفركوزن.. ألونسو يقترب من ريال مدريد

نهاية حقبة في ليفركوزن.. ألونسو يقترب من ريال مدريد
خبرني - أفاد الصحافي ساشا تافولييري عبر شبكة "سكاي سبورت"، اليوم الإثنين، أن تشابي ألونسو، مدرب باير ليفركوزن، اتخذ قراراً بالرحيل عن النادي الألماني بنهاية الموسم الجاري.
وأشار تافولييري إلى أن ألونسو، الذي اختاره ريال مدريد لخلافة كارلو أنشيلوتي، أجرى بالفعل مفاوضات أولية مع النادي "الملكي"، ومن المتوقع أن يوقّع عقداً لمدة عامين.
وأضاف التقرير أن ليفركوزن بدأ التحضير لمرحلة ما بعد ألونسو من خلال التواصل مع وكلاء إداريين كبار، متوقعاً أن يشهد الموسم المقبل تغييرات جذرية لبناء مشروع جديد في النادي.
وكان ألونسو أدرج شرطاً في عقده يتيح له الرحيل إلى ريال مدريد عند تمديد عقده مع ليفركوزن في أغسطس (آب) 2023.
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.
الأخبار الأكثر تداولاً
55 شركة محلية تلجأ إلى قانون الإعسار لمعالجة صعوباتها المالية