لحوم الأعضاء.. فوائد ومحاذير تعرّف عليها

خبرني - كانت لحوم الأعضاء، مثل اللسان والقلب والكبد والمخ، جزءاً من المطبخ التقليدي، كما أن سعرها المعقول عنصر جذب لها، لكنها تكاد تختفي من المطابخ العالمية لصالح اللحوم الخالية من الدهون، على الرغم من أنها تحتوي على مغذيات أكثر.

تمتاز لحوم الأعضاء بأنها غنية بـ: الحديد، والمغنيسيوم، والسيلينيوم، والزنك، إلى جانب الفيتامينات الأساسية القابلة للذوبان في الدهون (أ، د، هـ، ك).

وبحسب "سوري لايف"، فإن عدداً من هذه المعادن يمكن أن يكون مفيداً في منع تلف الجذور الحرة، وفقر الدم، ودعم جهاز المناعة، وتعزيز التئام الجروح. إضافة إلى أنها مصدر غني بالبروتين.

الكبد واللسان

ويعتبر الكبد أكثر لحوم الأعضاء استهلاكاً وأكثرها غنى بالمعادن والفيتامينات، يليه: اللسان، والقلب، والكلى، والأمعاء، ثم المخ، الذي يُعتبر من الأطعمة الشهية في العديد من الثقافات، وهو مصدر غني بأحماض أوميغا 3 الدهنية.

ووفق "هيلث لاين"، يحتوي 100 غرام من كبد البقر على: 191 سعرة حرارية، و29 غراماً من البروتين، و2715% من القيمة اليومية التي يحتاجها الإنسان من فيتامين ب12، و1588% من النحاس، و1048% من فيتامين أ، و263% من الريبوفلافين، و109% من النياسين، و66% من السيلينيوم، و48% من الزنك، و36% من الحديد.

الكوليسترول

تحتوي لحوم الأعضاء على نسبة عالية من الكوليسترول، بغض النظر عن مصدرها الحيواني، سواء كان البقر أو غيره.

وتحتوي 100 غرام من مخ البقر المطبوخ على 2000 ملغ من الكوليسترول، بينما تحتوي الكلى والكبد على 716 ملغ و381 مليغرام على التوالي.

أما القيمة اليومية للكوليسترول للشخص السليم فهي 300 ملغ فقط يومياً.

وتربط أبحاث كثيرة الكوليسترول بانسداد الشرايين وأمراض القلب.