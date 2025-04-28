لحوم الأعضاء.. فوائد ومحاذير تعرّف عليها

لحوم الأعضاء.. فوائد ومحاذير تعرّف عليها
خبرني - كانت لحوم الأعضاء، مثل اللسان والقلب والكبد والمخ، جزءاً من المطبخ التقليدي، كما أن سعرها المعقول عنصر جذب لها، لكنها تكاد تختفي من المطابخ العالمية لصالح اللحوم الخالية من الدهون، على الرغم من أنها تحتوي على مغذيات أكثر.
تمتاز لحوم الأعضاء بأنها غنية بـ: الحديد، والمغنيسيوم، والسيلينيوم، والزنك، إلى جانب الفيتامينات الأساسية القابلة للذوبان في الدهون (أ، د، هـ، ك).
وبحسب "سوري لايف"، فإن عدداً من هذه المعادن يمكن أن يكون مفيداً في منع تلف الجذور الحرة، وفقر الدم، ودعم جهاز المناعة، وتعزيز التئام الجروح. إضافة إلى أنها مصدر غني بالبروتين.
الكبد واللسان
ويعتبر الكبد أكثر لحوم الأعضاء استهلاكاً وأكثرها غنى بالمعادن والفيتامينات، يليه: اللسان، والقلب، والكلى، والأمعاء، ثم المخ، الذي يُعتبر من الأطعمة الشهية في العديد من الثقافات، وهو مصدر غني بأحماض أوميغا 3 الدهنية.
ووفق "هيلث لاين"، يحتوي 100 غرام من كبد البقر على: 191 سعرة حرارية، و29 غراماً من البروتين، و2715% من القيمة اليومية التي يحتاجها الإنسان من فيتامين ب12، و1588% من النحاس، و1048% من فيتامين أ، و263% من الريبوفلافين، و109% من النياسين، و66% من السيلينيوم، و48% من الزنك، و36% من الحديد.
الكوليسترول
تحتوي لحوم الأعضاء على نسبة عالية من الكوليسترول، بغض النظر عن مصدرها الحيواني، سواء كان البقر أو غيره.
وتحتوي 100 غرام من مخ البقر المطبوخ على 2000 ملغ من الكوليسترول، بينما تحتوي الكلى والكبد على 716 ملغ و381 مليغرام على التوالي.
أما القيمة اليومية للكوليسترول للشخص السليم فهي 300 ملغ فقط يومياً.
وتربط أبحاث كثيرة الكوليسترول بانسداد الشرايين وأمراض القلب.
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