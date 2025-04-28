كيف يحرق الجسم 500 سعرة بلا تمارين؟
خبرني - النوم ليلاً كاملاً يحرق مئات السعرات الحرارية، وبينما يستريح الجسم فإنه يخضع لمجموعة من العمليات لإصلاح الأنسجة، وتقوية الذاكرة، والحفاظ على الطاقة، وتنظيم مستويات الهرمونات.
وقد وجدت دراسة جديدة من "ويلتيك" أن الجسم يعمل خلال نوم من 7 إلى 9 ساعات ما يصل إلى 500 سعرة حرارية، أي ما يعادل تقريباً المشي من 30 إلى 45 دقيقة.
وبحسب "دايلي ميل"، فإن الشخص الذي يزن 56 كغم يحرق في المتوسط حوالي 38 سعرة حرارية في الساعة من النوم، أي ما يعادل 266 إلى 342 ساعة من النوم بعد 7 إلى 9 ساعات.
ويحرق الشخص الذي يزن 68 كغم 46 سعرة حرارية في الساعة، بإجمالي 322 إلى 414 سعرة حرارية محروقة.
أما من يزن 84 كغم، فيحرق 56 سعرة حرارية في الساعة، بإجمالي 392 إلى 504 سعرات حرارية محروقة في الليلة.
معدل الأيض
وقالت الدكتورة كاسيدي جينكينز، خبيرة علم النفس في ويلتيك، إن حرق السعرات الحرارية في الجسم لا يتم بنفس المعدل، مشيرةً إلى أن الأمر يعتمد على معدل الأيض الأساسي (BMR)، وهو عدد السعرات الحرارية التي يحرقها الجسم في حالة الراحة للحفاظ على وظائف الجسم الأساسية كالتنفس والدورة الدموية.
ويتأثر معدل الأيض الأساسي لكل شخص بعوامل مثل: الوزن، والعمر، والجنس، والصحة العامة.
ومع ذلك، فإن القدرة على حرق أي عدد من السعرات الحرارية دون الذهاب إلى صالة الألعاب الرياضية جذابة حتى لأكثر الناس كسلاً.
ويتراوح عدد ساعات النوم الموصى بها ليلًا بين 7 و9 ساعات. خلال هذه الفترة، يمر الجسم بحوالي 4 إلى 6 دورات نوم.
نوم الأحلام
وعند النوم، ينتقل الجسم من النوم الخفيف إلى النوم العميق، ثم إلى نوم حركة العين السريعة، حيث تحدث الأحلام بشكل متكرر.
ويحرق نوم حركة العين السريعة معظم السعرات الحرارية. وخلال هذه المرحلة، يكون الدماغ نشطاً للغاية، إذ يعالج المشاعر ويعزز الذكريات.
ويصبح معدل ضربات القلب والتنفس غير منتظمين، وأحياناً أسرع، بينما تقل كفاءة قدرة الجسم الطبيعية على تنظيم درجة الحرارة.
وهذا يزيد من حاجة الجسم لاستهلاك الطاقة، كما أن الأحلام التي تحدث في الدماغ في هذه المرحلة تتطلب أيضاً وقوداً.
وفي حين أن حرق ما يصل إلى 500 سعرة حرارية دون فعل أي شيء يبدو أمراً جيداً، إلا أن النوم لا ينبغي أن يكون بديلاً عن ممارسة الرياضة بانتظام، كما تقول جينكينز.
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