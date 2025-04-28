كيف يحرق الجسم 500 سعرة بلا تمارين؟

خبرني - النوم ليلاً كاملاً يحرق مئات السعرات الحرارية، وبينما يستريح الجسم فإنه يخضع لمجموعة من العمليات لإصلاح الأنسجة، وتقوية الذاكرة، والحفاظ على الطاقة، وتنظيم مستويات الهرمونات.

وقد وجدت دراسة جديدة من "ويلتيك" أن الجسم يعمل خلال نوم من 7 إلى 9 ساعات ما يصل إلى 500 سعرة حرارية، أي ما يعادل تقريباً المشي من 30 إلى 45 دقيقة.

وبحسب "دايلي ميل"، فإن الشخص الذي يزن 56 كغم يحرق في المتوسط ​​حوالي 38 سعرة حرارية في الساعة من النوم، أي ما يعادل 266 إلى 342 ساعة من النوم بعد 7 إلى 9 ساعات.

ويحرق الشخص الذي يزن 68 كغم 46 سعرة حرارية في الساعة، بإجمالي 322 إلى 414 سعرة حرارية محروقة.

أما من يزن 84 كغم، فيحرق 56 سعرة حرارية في الساعة، بإجمالي 392 إلى 504 سعرات حرارية محروقة في الليلة.

معدل الأيض

وقالت الدكتورة كاسيدي جينكينز، خبيرة علم النفس في ويلتيك، إن حرق السعرات الحرارية في الجسم لا يتم بنفس المعدل، مشيرةً إلى أن الأمر يعتمد على معدل الأيض الأساسي (BMR)، وهو عدد السعرات الحرارية التي يحرقها الجسم في حالة الراحة للحفاظ على وظائف الجسم الأساسية كالتنفس والدورة الدموية.

ويتأثر معدل الأيض الأساسي لكل شخص بعوامل مثل: الوزن، والعمر، والجنس، والصحة العامة.

ومع ذلك، فإن القدرة على حرق أي عدد من السعرات الحرارية دون الذهاب إلى صالة الألعاب الرياضية جذابة حتى لأكثر الناس كسلاً.

ويتراوح عدد ساعات النوم الموصى بها ليلًا بين 7 و9 ساعات. خلال هذه الفترة، يمر الجسم بحوالي 4 إلى 6 دورات نوم.

نوم الأحلام

وعند النوم، ينتقل الجسم من النوم الخفيف إلى النوم العميق، ثم إلى نوم حركة العين السريعة، حيث تحدث الأحلام بشكل متكرر.

ويحرق نوم حركة العين السريعة معظم السعرات الحرارية. وخلال هذه المرحلة، يكون الدماغ نشطاً للغاية، إذ يعالج المشاعر ويعزز الذكريات.

ويصبح معدل ضربات القلب والتنفس غير منتظمين، وأحياناً أسرع، بينما تقل كفاءة قدرة الجسم الطبيعية على تنظيم درجة الحرارة.

وهذا يزيد من حاجة الجسم لاستهلاك الطاقة، كما أن الأحلام التي تحدث في الدماغ في هذه المرحلة تتطلب أيضاً وقوداً.

وفي حين أن حرق ما يصل إلى 500 سعرة حرارية دون فعل أي شيء يبدو أمراً جيداً، إلا أن النوم لا ينبغي أن يكون بديلاً عن ممارسة الرياضة بانتظام، كما تقول جينكينز.