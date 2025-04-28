منظمة الصحة العالمية: التحصين ينقذ 1.8 مليون شخص في أفريقيا في عام واحد
قالت منظمة الصحة العالمية إن زيادة تغطية التحصين في جميع أنحاء أفريقيا أنقذت ما لا يقل عن 1.8 مليون شخص في عام 2023 من أمراض مهددة للحياة مثل الحصبة وشلل الأطفال وسرطان عنق الرحم.
وأوضحت المنظمة في بيان صحفي أنه منذ عام 2024، تم تطعيم أكثر من خمسة ملايين طفل ممن لم يتلقوا أي لقاح روتيني عبر مبادرة "التعويض الكبير" التي أُطلقت في 24 دولة ذات أولوية لمنع تفشي الأمراض وتعزيز النظم الصحية.
وأضافت أن هذا التقدم يعزى إلى الحكومات ودعم الشركاء، بما في ذلك التحالف العالمي للقاحات والتحصين (غافي)، ومنظمة اليونيسف، ومنظمة الصحة العالمية.
وقالت المنظمة إنه على الرغم من ارتفاع معدل المواليد، سجلت أفريقيا زيادة في تغطية لقاح الخناق والكزاز والسعال الديكي بين الأطفال بعمر سنة واحدة، من 72 في المائة عام 2022 إلى 74 في المائة عام 2023، مما يُظهر علامات على انتعاش التحصين الروتيني بعد جائحة كوفيد-19. وشهدت دول مثل تشاد والكاميرون وإثيوبيا وأوغندا مكاسب ملحوظة.
ووفقا للمنظمة، شهدت أفريقيا انخفاضا بنسبة 93 في المائة في حالات الإصابة بفيروس شلل الأطفال من النوع 1 بين عامي 2023 و2024، وانخفاضا بنسبة 65 في المائة خلال العام الماضي وحده.
تقدم وتحديات
وقال الدكتور تشيكوي إيهيكويزو، القائم بأعمال المدير الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية لأفريقيا: "لقد أحرزنا تقدما كبيرا في توسيع نطاق التطعيم وإنقاذ الأرواح، بفضل تفاني الحكومات والشركاء. لكن لا يزال أمامنا الكثير لنُغطيه".
وقالت المنظمة إنه على الرغم من التقدم المُحرز، لا يزال طفل من كل أربعة أطفال يعاني من نقص التطعيم، وطفل من كل خمسة أطفال غير مُلقَح، حيث تواجه العديد من البلدان تفشيات متكررة للمرض، وخاصة الحصبة.
وبحسب المنظمة، يمكن أن تُعزى هذه الفجوات إلى محدودية الوصول إلى الرعاية الصحية في المناطق النائية، والقيود اللوجستية وسلسلة التبريد، والتردد في تلقي اللقاحات بسبب المعلومات المضللة، ونقص التمويل لبرامج التحصين. وتتفاقم هذه التحديات بسبب الاضطرابات الناجمة عن حالات الطوارئ الصحية العامة.
يذكر أن أسبوع التحصين العالمي لهذا العام بدأ في 24 نيسان/أبريل، ويهدف إلى ضمان حماية مزيد من الأطفال والمراهقين والبالغين ومجتمعاتهم المحلية من أمراض يمكن الوقاية منها باللقاحات.توزيع APO Group بالنيابة عن UN News.
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.
الأخبار الأكثر تداولاً
55 شركة محلية تلجأ إلى قانون الإعسار لمعالجة صعوباتها المالية