منظمة الصحة العالمية: التحصين ينقذ 1.8 مليون شخص في أفريقيا في عام واحد

قالت منظمة الصحة العالمية إن زيادة تغطية التحصين في جميع أنحاء أفريقيا أنقذت ما لا يقل عن 1.8 مليون شخص في عام 2023 من أمراض مهددة للحياة مثل الحصبة وشلل الأطفال وسرطان عنق الرحم.

وأوضحت المنظمة في بيان صحفي أنه منذ عام 2024، تم تطعيم أكثر من خمسة ملايين طفل ممن لم يتلقوا أي لقاح روتيني عبر مبادرة "التعويض الكبير" التي أُطلقت في 24 دولة ذات أولوية لمنع تفشي الأمراض وتعزيز النظم الصحية.

وأضافت أن هذا التقدم يعزى إلى الحكومات ودعم الشركاء، بما في ذلك التحالف العالمي للقاحات والتحصين (غافي)، ومنظمة اليونيسف، ومنظمة الصحة العالمية.

وقالت المنظمة إنه على الرغم من ارتفاع معدل المواليد، سجلت أفريقيا زيادة في تغطية لقاح الخناق والكزاز والسعال الديكي بين الأطفال بعمر سنة واحدة، من 72 في المائة عام 2022 إلى 74 في المائة عام 2023، مما يُظهر علامات على انتعاش التحصين الروتيني بعد جائحة كوفيد-19. وشهدت دول مثل تشاد والكاميرون وإثيوبيا وأوغندا مكاسب ملحوظة.

ووفقا للمنظمة، شهدت أفريقيا انخفاضا بنسبة 93 في المائة في حالات الإصابة بفيروس شلل الأطفال من النوع 1 بين عامي 2023 و2024، وانخفاضا بنسبة 65 في المائة خلال العام الماضي وحده.

تقدم وتحديات

وقال الدكتور تشيكوي إيهيكويزو، القائم بأعمال المدير الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية لأفريقيا: "لقد أحرزنا تقدما كبيرا في توسيع نطاق التطعيم وإنقاذ الأرواح، بفضل تفاني الحكومات والشركاء. لكن لا يزال أمامنا الكثير لنُغطيه".

وقالت المنظمة إنه على الرغم من التقدم المُحرز، لا يزال طفل من كل أربعة أطفال يعاني من نقص التطعيم، وطفل من كل خمسة أطفال غير مُلقَح، حيث تواجه العديد من البلدان تفشيات متكررة للمرض، وخاصة الحصبة.

وبحسب المنظمة، يمكن أن تُعزى هذه الفجوات إلى محدودية الوصول إلى الرعاية الصحية في المناطق النائية، والقيود اللوجستية وسلسلة التبريد، والتردد في تلقي اللقاحات بسبب المعلومات المضللة، ونقص التمويل لبرامج التحصين. وتتفاقم هذه التحديات بسبب الاضطرابات الناجمة عن حالات الطوارئ الصحية العامة.

يذكر أن أسبوع التحصين العالمي لهذا العام بدأ في 24 نيسان/أبريل، ويهدف إلى ضمان حماية مزيد من الأطفال والمراهقين والبالغين ومجتمعاتهم المحلية من أمراض يمكن الوقاية منها باللقاحات.

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