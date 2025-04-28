  |    سياسة       اقتصاد            نفط وطاقة      ترفيه          رياضة     
امريكا      اوروبا      عرب      اسيا      افريقيا   
إيران تصد هجوما سيبرانيا واسع النطاق استهدف بنيتها التحتية

إيران تصد هجوما سيبرانيا واسع النطاق استهدف بنيتها التحتية

2025-04-28 03:13:00
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- أعلن مساعد وزير الاتصالات الإيراني، بهزاد أكبري، الذي يرأس شركة الاتصالات الوطنية الإيرانية، عن صد هجوم إلكتروني كبير أمس الأحد استهدف البنية التحتية الحيوية للدولة.
ونقلت وكالة "تسنيم" الإيرانية عن أكبري، تصريح قال فيه: "بفضل الله ثم الجهود الحثيثة للفرق الأمنية والفنية في الشركة ووزارة الاتصالات، تمكنا أمس من اكتشاف وتعطيل أحد أكثر الهجمات الإلكترونية تعقيدا واتساعا التي استهدفت البنية التحتية الوطنية".


وأضاف أكبري أن الفرق المختصة اتخذت جميع الإجراءات الوقائية اللازمة لمواجهة هذا الهجوم، مؤكداً على جاهزية الأنظمة الأمنية للتصدي لأي محاولات اختراق مستقبلية.

RT

MENAFN28042025000208011052ID1109479426

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Date

Category

Comments

No comment

Tags

Label

آخر الأخبار

البحث