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بعد حرقه .. مجهولون ينبشون قبر حافظ الأسد في القرداحة - فيديو وصور

بعد حرقه .. مجهولون ينبشون قبر حافظ الأسد في القرداحة - فيديو وصور

2025-04-28 03:13:00
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- أظهرت مقاطع مصورة على منصات التواصل الاجتماعي، قيام مجهولين بنبش قبر الرئيس السوري الراحل حافظ الأسد في مدينة القرداحة بمحافظة اللاذقية، معقل عائلة الأسد.
وتُظهر اللقطات وجود أضرار واضحة في ضريح الأسد، مع مؤشرات على فتح القبر، وسط غموض يكتنف هوية الفاعلين ودوافعهم.
ولم تصدر حتى الآن أي تصريحات رسمية عن الحكومة السورية، بينما أثارت الحادثة موجة من الجدل عبر مواقع التواصل.
وكان القبر قد تعرض إبان سقوط النظام السوري لحرق كامل محيطه ، على يد الثوار الذين تعرضت عائلاتهم للكثير من الظلم على يد عائلة الأسد .

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