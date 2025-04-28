بعد حرقه .. مجهولون ينبشون قبر حافظ الأسد في القرداحة - فيديو وصور

403
Sorry!!
Error! We're sorry, but the page you were looking for doesn't exist.
بعد حرقه .. مجهولون ينبشون قبر حافظ الأسد في القرداحة - فيديو وصور
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- أظهرت مقاطع مصورة على منصات التواصل الاجتماعي، قيام مجهولين بنبش قبر الرئيس السوري الراحل حافظ الأسد في مدينة القرداحة بمحافظة اللاذقية، معقل عائلة الأسد.
وتُظهر اللقطات وجود أضرار واضحة في ضريح الأسد، مع مؤشرات على فتح القبر، وسط غموض يكتنف هوية الفاعلين ودوافعهم.
ولم تصدر حتى الآن أي تصريحات رسمية عن الحكومة السورية، بينما أثارت الحادثة موجة من الجدل عبر مواقع التواصل.
وكان القبر قد تعرض إبان سقوط النظام السوري لحرق كامل محيطه ، على يد الثوار الذين تعرضت عائلاتهم للكثير من الظلم على يد عائلة الأسد .
وتُظهر اللقطات وجود أضرار واضحة في ضريح الأسد، مع مؤشرات على فتح القبر، وسط غموض يكتنف هوية الفاعلين ودوافعهم.
ولم تصدر حتى الآن أي تصريحات رسمية عن الحكومة السورية، بينما أثارت الحادثة موجة من الجدل عبر مواقع التواصل.
وكان القبر قد تعرض إبان سقوط النظام السوري لحرق كامل محيطه ، على يد الثوار الذين تعرضت عائلاتهم للكثير من الظلم على يد عائلة الأسد .
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.
الأخبار الأكثر تداولاً
55 شركة محلية تلجأ إلى قانون الإعسار لمعالجة صعوباتها المالية