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إليسا تتعرض لموقف محرج.. شاهد ماذا حدث

إليسا تتعرض لموقف محرج.. شاهد ماذا حدث

2025-04-28 03:13:00
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- تعرضت الفنانة اللبنانية إليسا لموقف محرج خلال حفلها الأخير على مسرح الأولمبيا في باريس، حيث سقط منها المايكروفون أثناء غنائها. وعبرت عن اعتذارها للجمهور قائلة: "سوري جايز" (آسفة أصدقائي)، قبل أن تنحني لرفعه. ورغم هذا الموقف الطارئ، حافظت إليسا على هدوئها وتمكنت من إتمام الحفل بنجاح.


وقدمت إليسا خلال الحفل مجموعة من أشهر أغانيها، مثل "بدي دوب"، "كرمالك"، "وتقابل حبيب"، و"شافونا تنين"، حيث لاقت تفاعلًا كبيرًا من جمهورها في باريس.

صدى

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