إنذارات تشمل 8 مناطق.. الأمطار والسيول تعود بقوة إلى السعودية

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- أصدر المركز الوطني للأرصاد في السعودية تحذيرات جوية تشمل ثماني مناطق في البلاد، متوقعا هطول أمطار متفاوتة الشدة وهبوب رياح نشطة وتشكل السيول.وجاء في بيان المركز: "من المتوقع حدوث تقلبات جوية قد تؤثر على مدى الرؤية الأفقية، مع احتمالية جريان السيول في بعض المناطق". ويبدأ التنبيه من الساعة الواحدة ظهراً حتى التاسعة مساءً في معظم المناطق، بينما يختلف التوقيت في مناطق أخرى.تفاصيل الإنذارات حسب المناطق:



منطقة حائل: إنذار برتقالي، مع توقعات بتساقط البرد، وجريان السيول، وصواعق رعدية.

الحدود الشمالية: إنذار برتقالي، مع احتمالية هطول البرد، وجريان السيول، وعواصف رعدية.

منطقة الرياض: إنذار أصفر يشمل محافظات الزلفي، والغاط، والمجمعة، مع توقعات بأمطار خفيفة ورياح نشطة تؤثر على الرؤية، واحتمالية صواعق رعدية من الساعة الثالثة حتى التاسعة مساءً.

منطقة القصيم: إنذار أصفر يشمل عدة محافظات، مع تحذير من صواعق رعدية.

منطقة مكة المكرمة: تشمل التحذيرات محافظات الخرمة، والمويه، وتربة، ورنية، والطائف، مع توقعات بأمطار خفيفة ورياح نشطة تؤثر على الرؤية، واحتمالية صواعق رعدية.

منطقة المدينة المنورة: تحذيرات من رياح نشطة تصل سرعتها إلى 40-49 كم/س، مع تأثيرات على الرؤية الأفقية وصواعق رعدية.

المنطقة الشرقية: تحذيرات من صواعق رعدية.

منطقة تبوك: توقعات بهبوب رياح نشطة تصل سرعتها إلى 40-49 كم/س، مع تأثيرات على مدى الرؤية.



يُذكر أن هذه التقلبات الجوية قد تشكل خطراً على بعض المناطق، لذا يُنصح باتخاذ الحيطة والحذر، واتباع تعليمات الدفاع المدني.

RT