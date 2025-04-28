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مفاجأة صادمة لامرأة في فرجينيا.. ثعبان في كوب العصير!

مفاجأة صادمة لامرأة في فرجينيا.. ثعبان في كوب العصير!

2025-04-28 03:13:00
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- عاشت كارليتا أندروز من فرجينيا لحظة صادمة عندما اكتشفت ثعبانًا صغيرًا في كوب عصيرها أثناء تناول العشاء في مطعم مكسيكي بولاية فرجينيا في 16 أبريل. وعندما لاحظت الثعبان في القشة، حاول العاملون إخراجه دون نجاح، ليقوم أحد الزبائن بإمساكه وأخذه إلى الخارج. أندروز غادرت المطعم في حالة صدمة، رغم عرض الانتقال إلى مقعد آخر. من جهته، قال مالك المطعم إن الثعبان دخل عبر وحدة التكييف، وأكدت وزارة الصحة وجود مخالفات سابقة في المطعم تم تصحيحها.
إرم نيوز

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