مفاجأة صادمة لامرأة في فرجينيا.. ثعبان في كوب العصير!

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مفاجأة صادمة لامرأة في فرجينيا.. ثعبان في كوب العصير!
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- عاشت كارليتا أندروز من فرجينيا لحظة صادمة عندما اكتشفت ثعبانًا صغيرًا في كوب عصيرها أثناء تناول العشاء في مطعم مكسيكي بولاية فرجينيا في 16 أبريل. وعندما لاحظت الثعبان في القشة، حاول العاملون إخراجه دون نجاح، ليقوم أحد الزبائن بإمساكه وأخذه إلى الخارج. أندروز غادرت المطعم في حالة صدمة، رغم عرض الانتقال إلى مقعد آخر. من جهته، قال مالك المطعم إن الثعبان دخل عبر وحدة التكييف، وأكدت وزارة الصحة وجود مخالفات سابقة في المطعم تم تصحيحها.
إرم نيوز
إرم نيوز
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