بعد تصدرها الترند.. منى زكي تفجر مفاجأة حول الست

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- تصدر اسم الفنانة المصرية منى زكي محركات البحث في الساعات الأخيرة بعد تداول بوستر دعائي قيل إنه لفيلمها الجديد "الست" الذي يروي قصة حياة كوكب الشرق، أم كلثوم. لكن منى زكي فجرت مفاجأة عبر بيان رسمي أكدت فيه أن الصورة المتداولة تم إنشاؤها باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي ولا علاقة لها بالفيلم من حيث الكواليس أو المواد الترويجية.



وأضافت زكي أنها ستصدر أي مواد دعائية معتمدة عبر الشركة المنتجة فقط، مشددة على ضرورة عدم الانسياق وراء الصور أو الأخبار غير الموثوقة.



البوستر المزيف يظهر منى زكي بفستان أخضر وتسريحة شعر كلاسيكية تحاكي إطلالات أم كلثوم الشهيرة، مع نظارة طبية وأقراط لامعة، وتقف أمام ميكروفون قديم الطراز في مشهد يعكس أجواء حفلات كوكب الشرق.



يذكر أن فيلم "الست" يشارك في بطولته منى زكي، محمد فراج، أحمد خالد صالح، تامر نبيل، سيد رجب، وتأليف أحمد مراد وإخراج مروان حامد.

ارم نيوز