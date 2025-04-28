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فريق الأمن العام للجوجيتسو يحصد الذهب في بطولة الدوحة الإقليمية

فريق الأمن العام للجوجيتسو يحصد الذهب في بطولة الدوحة الإقليمية

2025-04-28 03:12:58
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- حصد نشامى فريق الأمن العام للجوجيتسو الذهب ضمن مشاركته في بطولة الدوحة الإقليمية التي اختتمت نزالاتها في العاصمة القطرية الدوحة.
وتمكن لاعبو الأمن العام من الظفر بعشرة ميداليات ملونة (7 ذهبيات، فضيتين، وبرونزية)، وسط مشاركة (390) لاعباً يمثلون (44) دولة من أبرزها (قطر، الولايات المتحدة الأمريكية، البرازيل، روسيا، إنجلترا، تركيا، مصر، أيرلندا، الكويت، السعودية، فرنسا، الإمارات، بالإضافة إلى الأردن).
وجاءت النتائج الفنية للاعبين على النحو الآتي:
١- ذهبية فئة (Gi) وزن تحت (85) كغم عن طريق اللاعب مصعب الشطناوي.
٢- ذهبية فئة (No-Gi) وزن تحت (94) كغم عن طريق اللاعب عمار شاهين.
٣- ذهبية فئة (No-Gi) وزن تحت (77) كغم عن طريق اللاعب هشام الدعجة.
٤- ذهبية فئة (No-Gi) وزن تحت (56) كغم عن طريق اللاعب نواف الحمدان.
٥- ذهبية فئة (Gi) وزن تحت (56) كغم عن طريق اللاعب نواف الحمدان.
٦- ذهبية فئة (Gi) وزن تحت (77) كغم عن طريق اللاعب هشام الدعجة.
٧- ذهبية فئة (No-Gi) وزن فوق (69) كغم عن طريق اللاعب طه المحارمة.
٨- فضية فئة (Gi) وزن تحت (69) كغم عن طريق اللاعب محمد عواد.
٩- فضية فئة (Gi) وزن تحت (94) كغم عن طريق اللاعب عمار شاهين.
١٠- برونزية فئة (Gi) وزن تحت (62) كغم عن طريق اللاعب رمزي العبادي.
وشاركت مديرية الأمن العام في البطولة بوفد ترأسه المقدم أحمد الزبون، ومدرب الفريق الملازم أول محمد الدعجة، واللاعبون:
١- طه المحارمة.
٢- رمزي العبادي.
٣- محمد المقابلة.
٤- عمار شاهين.
٥- نواف الحمدان.
٦- مصعب الشطناوي.
٧- هشام الدعجة.

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