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الاحتلال يعتقل ثلاثة فتية من جبع جنوب جنين

الاحتلال يعتقل ثلاثة فتية من جبع جنوب جنين

2025-04-28 03:12:38
(MENAFN- Palestine News Network ) جنين / PNN - اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الإثنين، ثلاثة فتية، خلال اقتحامها بلدة جبع، جنوب جنين.

وأوضح نادي الأسير في بيان صحفي، أن قوات الاحتلال اقتحمت جبع، واعتقلت كلا من: محمد احمد عباس خليلية، وهيثم ربيع جودت احمد ابو عون، وزيد أشرف صبحي حمامرة، بعد أن داهمت منازل ذويهم وفتشتها، علماً أنهم طلاب في الثانوية العامة.

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