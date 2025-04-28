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الاحتلال يعتقل ثلاثة فتية من جبع جنوب جنين
(MENAFN- Palestine News Network ) جنين / PNN - اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الإثنين، ثلاثة فتية، خلال اقتحامها بلدة جبع، جنوب جنين.
وأوضح نادي الأسير في بيان صحفي، أن قوات الاحتلال اقتحمت جبع، واعتقلت كلا من: محمد احمد عباس خليلية، وهيثم ربيع جودت احمد ابو عون، وزيد أشرف صبحي حمامرة، بعد أن داهمت منازل ذويهم وفتشتها، علماً أنهم طلاب في الثانوية العامة.
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