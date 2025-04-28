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مستعمرون يقتحمون المسجد الأقصى

مستعمرون يقتحمون المسجد الأقصى

2025-04-28 03:12:38
(MENAFN- Palestine News Network ) القدس / PNN - اقتحم مستعمرون، اليوم الاثنين، المسجد الأقصى المبارك، بحماية من شرطة الاحتلال الاسرائيلي.

وأفادت مصادر محلية، بأن عشرات المستعمرين، اقتحموا باحات المسجد الأقصى، من جهة باب المغاربة، وأدوا طقوسا تلمودية واستفزازية.

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