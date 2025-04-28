مستعمرون يقتحمون المسجد الأقصى

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مستعمرون يقتحمون المسجد الأقصى
(MENAFN- Palestine News Network ) القدس / PNN - اقتحم مستعمرون، اليوم الاثنين، المسجد الأقصى المبارك، بحماية من شرطة الاحتلال الاسرائيلي.
وأفادت مصادر محلية، بأن عشرات المستعمرين، اقتحموا باحات المسجد الأقصى، من جهة باب المغاربة، وأدوا طقوسا تلمودية واستفزازية.
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