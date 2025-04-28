انخفاض أسعار الذهب عالميا بأكثر من 1%

انخفاض أسعار الذهب عالميا بأكثر من 1%
ووفقا لوكالة "بلومبيرغ " للأخبار الاقتصادية، تراجع الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 1.4 بالمئة ليصل إلى 3272.89 دولار للأوقية (الأونصة)، كما انخفضت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.4 بالمئة، إلى 3283.70 دولار للأوقية.
وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، انخفضت الفضة في المعاملات الفورية 1.2 بالمئة إلى 32.70 دولار للأوقية، وتراجع البلاتين 0.6 بالمئة إلى 965.70 دولار، ونزل البلاديوم واحدا بالمئة إلى 939 دولارا للأوقية.
وسجلت أسعار الذهب مستوى قياسيا مرتفعا بلغ 3500.05 دولار في 22 نيسان الحالي.
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