انخفاض أسعار الذهب عالميا بأكثر من 1%

MENAFN - Palestine News Network ) رام الله / PNN - انخفضت أسعار الذهب بأكثر من واحد بالمئة، اليوم الاثنين، وسط تراجع التوترات التجارية بين الولايات المتحدة والصين، في حين زاد ارتفاع الدولار من الضغوط.

ووفقا لوكالة "بلومبيرغ " للأخبار الاقتصادية، تراجع الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 1.4 بالمئة ليصل إلى 3272.89 دولار للأوقية (الأونصة)، كما انخفضت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.4 بالمئة، إلى 3283.70 دولار للأوقية.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، انخفضت الفضة في المعاملات الفورية 1.2 بالمئة إلى 32.70 دولار للأوقية، وتراجع البلاتين 0.6 بالمئة إلى 965.70 دولار، ونزل البلاديوم واحدا بالمئة إلى 939 دولارا للأوقية.

وسجلت أسعار الذهب مستوى قياسيا مرتفعا بلغ 3500.05 دولار في 22 نيسان الحالي.