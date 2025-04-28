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الاحتلال يقتحم جبل المكبر وينصب حاجزا عند مدخل العيساوية
(MENAFN- Palestine News Network ) القدس / PNN - اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الاثنين، بلدة جبل المكبر جنوب القدس المحتلة، ونصبت حاجزا عسكريا عند مدخل العيسوية شمال شرق المدينة.
وأفادت مصادر محلية بأن جنود الاحتلال اقتحموا شارع المدارس في جبل المكبر، فيما نصبوا حاجزا عسكريا وأعاقوا حركة المرور عند مدخل العيسوية.
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