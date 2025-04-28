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الاحتلال يقتحم جبل المكبر وينصب حاجزا عند مدخل العيساوية

الاحتلال يقتحم جبل المكبر وينصب حاجزا عند مدخل العيساوية

2025-04-28 03:12:38
(MENAFN- Palestine News Network ) القدس / PNN - اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الاثنين، بلدة جبل المكبر جنوب القدس المحتلة، ونصبت حاجزا عسكريا عند مدخل العيسوية شمال شرق المدينة.

وأفادت مصادر محلية بأن جنود الاحتلال اقتحموا شارع المدارس في جبل المكبر، فيما نصبوا حاجزا عسكريا وأعاقوا حركة المرور عند مدخل العيسوية.

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