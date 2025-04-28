الاحتلال يعتقل سبعة مواطنين من محافظة الخليل
وأفادت مصادر أمنية, بأن قوات الاحتلال داهمت عدة أحياء في مدينة الخليل واعتقلت الأسير المحرر عماد هيثم القواسمي، من حارة الشيخ، وإلياس أيمن الجندي، والأسير المحرر جلال يغمور، ومن بلدة دورا جنوبا، يوسف موسى قزاز واعتدت على أفراد عائلته بأعقاب البنادق، ومالك نضال ابرويش، ومن بلدة سعير شرق الخليل محمد ماهر الفروخ، وأمجد نمر الفروخ، ونكلت بهم وفتشت منازلهم وعبثت بمحتوياتها.
كما اقتحمت مخيم الفوار جنوب الخليل، وتخلل عملية الاقتحام إطلاق مكثف وعشوائي للرصاص الحي باتجاه المنازل، مما أسفر عن أضرار مادية في بعض المنازل. ولم تُسجل أي إصابات أو حالات اعتقال بين المواطنين.
كما اقتحمت قوات الاحتلال بلدة الظاهرية جنوب الخليل، وأجرت عمليات تفتيش في منازل المواطنين.
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