الاحتلال يعتقل سبعة مواطنين من محافظة الخليل

MENAFN - Palestine News Network ) الخليل / PNN - اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الاثنين، سبعة مواطنين من محافظة الخليل.

وأفادت مصادر أمنية, بأن قوات الاحتلال داهمت عدة أحياء في مدينة الخليل واعتقلت الأسير المحرر عماد هيثم القواسمي، من حارة الشيخ، وإلياس أيمن الجندي، والأسير المحرر جلال يغمور، ومن بلدة دورا جنوبا، يوسف موسى قزاز واعتدت على أفراد عائلته بأعقاب البنادق، ومالك نضال ابرويش، ومن بلدة سعير شرق الخليل محمد ماهر الفروخ، وأمجد نمر الفروخ، ونكلت بهم وفتشت منازلهم وعبثت بمحتوياتها.

كما اقتحمت مخيم الفوار جنوب الخليل، وتخلل عملية الاقتحام إطلاق مكثف وعشوائي للرصاص الحي باتجاه المنازل، مما أسفر عن أضرار مادية في بعض المنازل. ولم تُسجل أي إصابات أو حالات اعتقال بين المواطنين.

كما اقتحمت قوات الاحتلال بلدة الظاهرية جنوب الخليل، وأجرت عمليات تفتيش في منازل المواطنين.