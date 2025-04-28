إصابات بالاختناق خلال اعتداء قوات الاحتلال على طلبة مدارس الخضر

إصابات بالاختناق خلال اعتداء قوات الاحتلال على طلبة مدارس الخضر
وأفادت مصادر محلية, بأن قوات الاحتلال اقتحمت الخضر، وتمركزت في منطقة "التل" بالبلدة القديمة، واعتدت على طلبة المدارس أثناء ذهابهم لمدارسهم، حيث أطلقت قنابل الصوت والغاز السام المسيل للدموع، ما أدى الى إصابة عدد منهم بالاختناق.
يشار إلى أن قوات الاحتلال صعدت في الآونة الأخيرة من اعتداءاتها، على طلبة مدارس الخضر، تمثل بمهاجمتهم وإطلاق قنابل الصوت والغاز تجاههم، وملاحقتهم واحتجاز عدد منهم.
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