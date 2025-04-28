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إصابات بالاختناق خلال اعتداء قوات الاحتلال على طلبة مدارس الخضر

إصابات بالاختناق خلال اعتداء قوات الاحتلال على طلبة مدارس الخضر

2025-04-28 03:12:38
(MENAFN- Palestine News Network ) بيت لحم / PNN - أصيب عدد من طلبة المدارس بالاختناق، صباح اليوم الاثنين، جراء استنشاق الغاز السام الذي أطلقته قوات الاحتلال الإسرائيلي بلدة الخضر جنوب بيت لحم.

وأفادت مصادر محلية, بأن قوات الاحتلال اقتحمت الخضر، وتمركزت في منطقة "التل" بالبلدة القديمة، واعتدت على طلبة المدارس أثناء ذهابهم لمدارسهم، حيث أطلقت قنابل الصوت والغاز السام المسيل للدموع، ما أدى الى إصابة عدد منهم بالاختناق.

يشار إلى أن قوات الاحتلال صعدت في الآونة الأخيرة من اعتداءاتها، على طلبة مدارس الخضر، تمثل بمهاجمتهم وإطلاق قنابل الصوت والغاز تجاههم، وملاحقتهم واحتجاز عدد منهم.

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