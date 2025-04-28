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الاحتلال يفرج عن 11 معتقلا من قطاع غزة

الاحتلال يفرج عن 11 معتقلا من قطاع غزة

2025-04-28 03:12:37
(MENAFN- Palestine News Network ) غزة / PNN - أفرجت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الاثنين، عن 11 مواطنا من قطاع غزة.

وأفادت مصادر محلية، بأنه أُفرج عن 11 مواطنا من سجون الاحتلال، ونُقلوا إلى المستشفى الأوروبي في مدينة خان يونس، بعد الإفراج عنهم عبر معبر كرم أبو سالم.

وفي تقرير صدر مؤخرا عن هيئة شؤون الأسرى والمحررين، ونادي الأسير، "لم تترك منظومة السجون بحسب إفادات لمجموعة من المعتقلين، أي أداة في سبيل سلبهم إنسانيتهم، ومحاولة كسرهم نفسياً، ومع مرور 19 شهراً على الإبادة، فإن الأوضاع وظروف الاعتقال لا تزال كما هي وفي المستوى نفسه، بل إنها تتفاقم، إذ يشكل عامل الزمن عاملا حاسماً في مصير المعتقلين، مع استمرار هذا التوحش في المستوى نفسه".

يذكر أن عدد معتقلي غزة الذين اعترفت بهم منظومة السجون حتى بداية نيسان/ إبريل 2025، (1747) معتقلا، وهذا العدد لا يتضمن المعتقلين المحتجزين في المعسكرات التابعة لجيش الاحتلال.

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