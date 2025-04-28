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ارتفاع أسعار النفط عالميا

ارتفاع أسعار النفط عالميا

2025-04-28 03:09:06
(MENAFN- Jordan News Agency)

عمان 28 نيسان (بترا) - ارتفعت أسعار النفط قليلًا في المعاملات المبكرة اليوم الاثنين.
ووفقا لوكالة "بلومبرغ" للأخبار الاقتصادية، صعدت العقود الآجلة لخام "برنت" 9 سنتات لتصل إلى 66.96 دولار للبرميل، كما زادت العقود الأجلة لخام غرب تكساس، الوسيط الأميركي، 9 سنتات لتصل إلى 63.11 دولار للبرميل.
ومن المتوقع أن يقترح بعض أعضاء منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفائهم، أو المجموعة المعروفة باسم "أوبك+"، أن تقوم المجموعة بتسريع زيادات إنتاج النفط للشهر الثاني على التوالي عندما يجتمعون في الخامس من أيار المقبل.
وتسببت توقعات زيادة المعروض والمخاوف بشأن تأثير الرسوم الجمركية الأميركية على الاقتصاد العالمي في انخفاض خام "برنت"، وخام غرب تكساس الوسيط، بأكثر من واحد بالمئة الأسبوع الماضي.
-- (بترا)
رصد/أغ/أ م/ب ط
28/04/2025 09:34:15

MENAFN28042025000117011021ID1109479386

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