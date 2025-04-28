ارتفاع أسعار النفط عالميا

ارتفاع أسعار النفط عالميا
عمان 28 نيسان (بترا) - ارتفعت أسعار النفط قليلًا في المعاملات المبكرة اليوم الاثنين.
ووفقا لوكالة "بلومبرغ" للأخبار الاقتصادية، صعدت العقود الآجلة لخام "برنت" 9 سنتات لتصل إلى 66.96 دولار للبرميل، كما زادت العقود الأجلة لخام غرب تكساس، الوسيط الأميركي، 9 سنتات لتصل إلى 63.11 دولار للبرميل.
ومن المتوقع أن يقترح بعض أعضاء منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفائهم، أو المجموعة المعروفة باسم "أوبك+"، أن تقوم المجموعة بتسريع زيادات إنتاج النفط للشهر الثاني على التوالي عندما يجتمعون في الخامس من أيار المقبل.
وتسببت توقعات زيادة المعروض والمخاوف بشأن تأثير الرسوم الجمركية الأميركية على الاقتصاد العالمي في انخفاض خام "برنت"، وخام غرب تكساس الوسيط، بأكثر من واحد بالمئة الأسبوع الماضي.
-- (بترا)
رصد/أغ/أ م/ب ط
28/04/2025 09:34:15
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.
الأخبار الأكثر تداولاً
55 شركة محلية تلجأ إلى قانون الإعسار لمعالجة صعوباتها المالية