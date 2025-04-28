فريق الأمن العام للجوجتسو يحصد الذهب في بطولة الدوحة الإقليمية

فريق الأمن العام للجوجتسو يحصد الذهب في بطولة الدوحة الإقليمية
عمان 28 نيسان (بترا) - حصد نشامى فريق الأمن العام للجوجيستو الذهب ضمن مشاركته في بطولة الدوحة الإقليمية، والتي اختتمت نزالاتها في العاصمة القطرية الدوحة.
وتمكن لاعبو الأمن العام من الظفر بعشر ميداليات ملونة (7ذهبيات، فضيتان، وبرونزية)، وسط مشاركة 390 لاعباً يمثلون 44 دولة من أبرزها (قطر، الولايات المتحدة الأميركية، البرازيل، روسيا، انجلترا، تركيا، مصر، أيرلندا، الكويت، السعودية، فرنسا، الإمارات بالإضافة إلى الأردن).
وجاءت النتائج الفنية للاعبين على النحو الآتي :
1-ذهبية فئة(Gi )وزن تحت (85)كغم عن طريق اللاعب مصعب الشطناوي.
2- ذهبية فئة (No,Gi) وزن تحت (94)كغم عن طريق اللاعب عمار شاهين.
3- ذهبية فئة (No,Gi) وزن تحت (77)كغم عن طريق اللاعب هشام الدعجة.
4- ذهبية فئة (No Gi) وزن تحت (56)كغم عن طريق اللاعب نواف الحمدان.
5- ذهبية فئة (,Gi) وزن تحت (56)كغم عن طريق اللاعب نواف الحمدان.
6- ذهبية فئة (Gi) وزن تحت (77)كغم عن طريق اللاعب هشام الدعجة.
7- ذهبية فئة (No,Gi) وزن فوق (69) كغم عن طريق اللاعب طه المحارمة.
8- فضية فئة (Gi) وزن تحت (69)كغم عن طريق اللاعب محمد عواد.
9- فضية فئة (Gi) وزن تحت (94)كغم عن طريق اللاعب عمار شاهين.
10- برونزية فئة (,Gi) وزن تحت(62)كغم عن طريق اللاعب رمزي العبادي.
وشاركت مديرية الأمن العام في البطولة بوفد ترأسه المقدم أحمد الزبون، ومدرب الفريق الملازم أول محمد الدعجة، وضم اللاعبين : طه المحارمة، رمزي العبادي، محمد المقابلة، عمار شاهين، نواف الحمدان، مصعب الشطناوي، وهشام الدعجة.
-- (بترا)
ل م/أ م/ب ط
28/04/2025 09:42:20
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