فريق الأمن العام للجوجتسو يحصد الذهب في بطولة الدوحة الإقليمية

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 28 نيسان (بترا) - حصد نشامى فريق الأمن العام للجوجيستو الذهب ضمن مشاركته في بطولة الدوحة الإقليمية، والتي اختتمت نزالاتها في العاصمة القطرية الدوحة.

وتمكن لاعبو الأمن العام من الظفر بعشر ميداليات ملونة (7ذهبيات، فضيتان، وبرونزية)، وسط مشاركة 390 لاعباً يمثلون 44 دولة من أبرزها (قطر، الولايات المتحدة الأميركية، البرازيل، روسيا، انجلترا، تركيا، مصر، أيرلندا، الكويت، السعودية، فرنسا، الإمارات بالإضافة إلى الأردن).

وجاءت النتائج الفنية للاعبين على النحو الآتي :

1-ذهبية فئة(Gi )وزن تحت (85)كغم عن طريق اللاعب مصعب الشطناوي.

2- ذهبية فئة (No,Gi) وزن تحت (94)كغم عن طريق اللاعب عمار شاهين.

3- ذهبية فئة (No,Gi) وزن تحت (77)كغم عن طريق اللاعب هشام الدعجة.

4- ذهبية فئة (No Gi) وزن تحت (56)كغم عن طريق اللاعب نواف الحمدان.

5- ذهبية فئة (,Gi) وزن تحت (56)كغم عن طريق اللاعب نواف الحمدان.

6- ذهبية فئة (Gi) وزن تحت (77)كغم عن طريق اللاعب هشام الدعجة.

7- ذهبية فئة (No,Gi) وزن فوق (69) كغم عن طريق اللاعب طه المحارمة.

8- فضية فئة (Gi) وزن تحت (69)كغم عن طريق اللاعب محمد عواد.

9- فضية فئة (Gi) وزن تحت (94)كغم عن طريق اللاعب عمار شاهين.

10- برونزية فئة (,Gi) وزن تحت(62)كغم عن طريق اللاعب رمزي العبادي.

وشاركت مديرية الأمن العام في البطولة بوفد ترأسه المقدم أحمد الزبون، ومدرب الفريق الملازم أول محمد الدعجة، وضم اللاعبين : طه المحارمة، رمزي العبادي، محمد المقابلة، عمار شاهين، نواف الحمدان، مصعب الشطناوي، وهشام الدعجة.

-- (بترا)

ل م/أ م/ب ط

28/04/2025 09:42:20