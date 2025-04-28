حضور لافت للقطار الحديدي الحجازي في الترويج السياحي للمملكة
عمان 28 نيسان (بترا) -مشهور الشخانبة- عززت مؤسسة الخط الحديدي الحجازي حضورها اللافت في الجهد الوطني لتنشيط السياحة المحلية، بإطلاق أولى رحلاتها السياحية الى منطقة رحاب في المفرق السبت الماضي، بواسطة القطار الحجازي سبقتها الرحلة الأولى كذلك إلى منطقة أم الجمال.
ويأتي ذلك في مسعى من المؤسسة لربط الأردنيين بتراثهم وتعزيز ثقافة استخدام القطار السياحي وتشجيع الحركة السياحية المحلية في المناطق والمحطات التي يصلها القطار.
وجاءت الرحلة ضمن سلسلة من الرحلات التي تنفذها المؤسسة بواسطة السكك الحديدية لإبراز جمال التنوع الجغرافي والثقافي في محافظات المملكة، ضمن الموسم السياحي لعام 2025 الذي أطلقته المؤسسة أخيرا، والذي يشمل 3 وجهات رئيسة هي مدينة أم الجمال ومدينة رحاب السياحيتين ومنطقة الجيزة، بالإضافة إلى الرحلات الممتدة حتى القطرانة ووادي رم.
وحظيت رحلة رحاب والتي كان على متنها 250 راكبا، باستقبال حافل تميز باستعراض قدمته فرقة شعبية وموسيقية محلية، حيث قدمت عروضا موسيقية على طول مسار الرحلة عكس غنى الموروث الثقافي للمنطقة.
وتضمنت الرحلة التي نظمتها المؤسسة وجمعية "ود السياحية"، زيارات ميدانية للكنائس القديمة وقطع الفسيفساء التاريخية التي تشتهر بها رحاب، والتي تعد من أهم الشواهد على التنوع الديني والثقافي في الأردن.
وأتاحت الرحلة للزوار التعرف على الأطعمة الشعبية لأهالي المنطقة, ومنتجاتهم من الحرف اليدوية والتقليدية خلال البازار الشعبي الذي أقامته البلدية احتفاء بالرحلة.
وزار المشاركون في الرحلة المواقع السياحية في المنطقة عبر مسير سياحي شمل الكنائس القديمة التي تتميز بالفسيفساء النادرة والبيوت التراثية, والتي نالت إعجابهم واستحسانهم.
وقال مدير عام الخط الحجازي الأردني الدكتور زاهي خليل لوكالة الأنباء الأردنية (بترا) التي رافقت الرحلة، إن المؤسسة تسعى إلى ربط المواطنين الأردنيين بتراثهم وتشجيع الحركة السياحية بالمنطقة ودفع عجلة النمو الاقتصادي.
وأكد الدكتور خليل والذي كان في استقبال الرحلة، أن هذه الرحلة تأتي ضمن خطط المؤسسة واستراتيجيتها لفتح آفاق جديدة للقطارات السياحية، وتسليط الضوء على المناطق الغنية بالإرث الحضاري والتاريخي في المملكة.
وأضاف أن الخط الحجازي الأردني يسعى لتعزيز الشراكات مع البلديات والمجتمعات المحلية والقطاع الخاص لتقديم تجارب سياحية مميزة تدعم الاقتصاد المحلي وتعيد إحياء محطات السكك الحديدية كجزء من الذاكرة الوطنية.
وأشار إلى أن الاختيار وقع على منطقة رحاب لتميزها بوجود الآثار التاريخية والكنائس المهمة، لافتا إلى أن المؤسسة تسعى إلى تشجيع السياحة المحلية والترويج للمناطق السياحية على مسار الخط الحديدي الحجازي.
وأكد أن الإقبال الكبير من قبل المواطنين على رحلات القطار يؤكد نجاح الجهود التي تقوم بها المؤسسة في إطار الترويج للسياحة المحلية ويدفعنا للبحث عن مسارات سياحية أخرى على طول الخط.
من جانبه ثمن رئيس بلدية الرحاب أكرم الحراحشة، هذه الخطوة داعيا إلى المزيد من التعاون بين القطاعين العام والخاص لما له من أثر إيجابي على المجتمع المحلي.
وأكد أن التعاون مع مؤسسة الخط الحديدي الحجازي غاية في الأهمية لوضع منطقة رحاب السياحية على مسار السياحة المحلية.
وبين أن المنطقة تزخر بوجود الكنائس والتي تصل إلى 34 كنيسة مكتشف منها 10 كنائس، والعمل مستمر لاكتشاف الكنائس الأخرى.
وأشار الحراحشة، إلى أهمية رحلة القطار في تمكين المجتمع المحلي وتسويق منتجاته المتنوعة من مختلف أصناف الأطعمة الشعبية والمنتجات التقليدية التي تعكس حياة المجتمع المحلي، فضلا عن الإيرادات المالية والتي ستنعكس على مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.
بدوهم أشاد المشاركون بالرحلة بجهود مؤسسة الخط الحديدي الحجازي بربط المواطنين بموروثهم الحضاري والتاريخي من خلال تسيير رحلات سياحية بالقطار إلى مناطق عدة تتميز بإرثها التاريخي، مؤكدين نجاح مثل هذه الرحلات في تنشيط الحركة السياحية الداخلية.
يشار إلى أن منظمة (AVSI) نفذت مشروع المسار السياحي بأشراف وزارة السياحة والآثار، وتم وضع خطة لتطوير المنتج في رحاب من خلال تأهيل وتصميم رحلة للزائرين ضمن المسار يربط المعالم الأثري والبيوت التراثية، إضافة إلى تحويل بعض البيوت التراثية إلى محطات للزوار يتم تقديم الخدمات اللازمة لهم خلال المسار.
وسميت رحاب بداية باسم ( بيثا راحوب ) أي البيت الواسع الرحب وذلك في العصر البرونزي، المتأخر قرابة القرن الحادي عشر قبل الميلاد، وحتى العصر الهلنستي.
وكانت عاصمة لإحدى الممالك الآرامية, كما أطلق عليها اسم بلدة الحصن ( القلعة الحصينة ) في العصرين الساساني الفارسي والبيزنطي المبكر.
ومن أهم آثارها، كنيسة تعود للعام 230ميلادي والكنيسة الكهفية ( الكتاكومب ) وأخرى تعود للعام 686 ميلادي في العصر الأموي وذات أرضيات فسيفسائية جميلة ومتنوعة فريدة وكثيرة الكتابات.
--(بترا)
م ف/أ م / س س
28/04/2025 09:36:47
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