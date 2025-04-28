حضور لافت للقطار الحديدي الحجازي في الترويج السياحي للمملكة

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 28 نيسان (بترا) -مشهور الشخانبة- عززت مؤسسة الخط الحديدي الحجازي حضورها اللافت في الجهد الوطني لتنشيط السياحة المحلية، بإطلاق أولى رحلاتها السياحية الى منطقة رحاب في المفرق السبت الماضي، بواسطة القطار الحجازي سبقتها الرحلة الأولى كذلك إلى منطقة أم الجمال.

ويأتي ذلك في مسعى من المؤسسة لربط الأردنيين بتراثهم وتعزيز ثقافة استخدام القطار السياحي وتشجيع الحركة السياحية المحلية في المناطق والمحطات التي يصلها القطار.

وجاءت الرحلة ضمن سلسلة من الرحلات التي تنفذها المؤسسة بواسطة السكك الحديدية لإبراز جمال التنوع الجغرافي والثقافي في محافظات المملكة، ضمن الموسم السياحي لعام 2025 الذي أطلقته المؤسسة أخيرا، والذي يشمل 3 وجهات رئيسة هي مدينة أم الجمال ومدينة رحاب السياحيتين ومنطقة الجيزة، بالإضافة إلى الرحلات الممتدة حتى القطرانة ووادي رم.

وحظيت رحلة رحاب والتي كان على متنها 250 راكبا، باستقبال حافل تميز باستعراض قدمته فرقة شعبية وموسيقية محلية، حيث قدمت عروضا موسيقية على طول مسار الرحلة عكس غنى الموروث الثقافي للمنطقة.

وتضمنت الرحلة التي نظمتها المؤسسة وجمعية "ود السياحية"، زيارات ميدانية للكنائس القديمة وقطع الفسيفساء التاريخية التي تشتهر بها رحاب، والتي تعد من أهم الشواهد على التنوع الديني والثقافي في الأردن.

وأتاحت الرحلة للزوار التعرف على الأطعمة الشعبية لأهالي المنطقة, ومنتجاتهم من الحرف اليدوية والتقليدية خلال البازار الشعبي الذي أقامته البلدية احتفاء بالرحلة.

وزار المشاركون في الرحلة المواقع السياحية في المنطقة عبر مسير سياحي شمل الكنائس القديمة التي تتميز بالفسيفساء النادرة والبيوت التراثية, والتي نالت إعجابهم واستحسانهم.

وقال مدير عام الخط الحجازي الأردني الدكتور زاهي خليل لوكالة الأنباء الأردنية (بترا) التي رافقت الرحلة، إن المؤسسة تسعى إلى ربط المواطنين الأردنيين بتراثهم وتشجيع الحركة السياحية بالمنطقة ودفع عجلة النمو الاقتصادي.

وأكد الدكتور خليل والذي كان في استقبال الرحلة، أن هذه الرحلة تأتي ضمن خطط المؤسسة واستراتيجيتها لفتح آفاق جديدة للقطارات السياحية، وتسليط الضوء على المناطق الغنية بالإرث الحضاري والتاريخي في المملكة.

وأضاف أن الخط الحجازي الأردني يسعى لتعزيز الشراكات مع البلديات والمجتمعات المحلية والقطاع الخاص لتقديم تجارب سياحية مميزة تدعم الاقتصاد المحلي وتعيد إحياء محطات السكك الحديدية كجزء من الذاكرة الوطنية.

وأشار إلى أن الاختيار وقع على منطقة رحاب لتميزها بوجود الآثار التاريخية والكنائس المهمة، لافتا إلى أن المؤسسة تسعى إلى تشجيع السياحة المحلية والترويج للمناطق السياحية على مسار الخط الحديدي الحجازي.

وأكد أن الإقبال الكبير من قبل المواطنين على رحلات القطار يؤكد نجاح الجهود التي تقوم بها المؤسسة في إطار الترويج للسياحة المحلية ويدفعنا للبحث عن مسارات سياحية أخرى على طول الخط.

من جانبه ثمن رئيس بلدية الرحاب أكرم الحراحشة، هذه الخطوة داعيا إلى المزيد من التعاون بين القطاعين العام والخاص لما له من أثر إيجابي على المجتمع المحلي.

وأكد أن التعاون مع مؤسسة الخط الحديدي الحجازي غاية في الأهمية لوضع منطقة رحاب السياحية على مسار السياحة المحلية.

وبين أن المنطقة تزخر بوجود الكنائس والتي تصل إلى 34 كنيسة مكتشف منها 10 كنائس، والعمل مستمر لاكتشاف الكنائس الأخرى.

وأشار الحراحشة، إلى أهمية رحلة القطار في تمكين المجتمع المحلي وتسويق منتجاته المتنوعة من مختلف أصناف الأطعمة الشعبية والمنتجات التقليدية التي تعكس حياة المجتمع المحلي، فضلا عن الإيرادات المالية والتي ستنعكس على مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

بدوهم أشاد المشاركون بالرحلة بجهود مؤسسة الخط الحديدي الحجازي بربط المواطنين بموروثهم الحضاري والتاريخي من خلال تسيير رحلات سياحية بالقطار إلى مناطق عدة تتميز بإرثها التاريخي، مؤكدين نجاح مثل هذه الرحلات في تنشيط الحركة السياحية الداخلية.

يشار إلى أن منظمة (AVSI) نفذت مشروع المسار السياحي بأشراف وزارة السياحة والآثار، وتم وضع خطة لتطوير المنتج في رحاب من خلال تأهيل وتصميم رحلة للزائرين ضمن المسار يربط المعالم الأثري والبيوت التراثية، إضافة إلى تحويل بعض البيوت التراثية إلى محطات للزوار يتم تقديم الخدمات اللازمة لهم خلال المسار.

وسميت رحاب بداية باسم ( بيثا راحوب ) أي البيت الواسع الرحب وذلك في العصر البرونزي، المتأخر قرابة القرن الحادي عشر قبل الميلاد، وحتى العصر الهلنستي.

وكانت عاصمة لإحدى الممالك الآرامية, كما أطلق عليها اسم بلدة الحصن ( القلعة الحصينة ) في العصرين الساساني الفارسي والبيزنطي المبكر.

ومن أهم آثارها، كنيسة تعود للعام 230ميلادي والكنيسة الكهفية ( الكتاكومب ) وأخرى تعود للعام 686 ميلادي في العصر الأموي وذات أرضيات فسيفسائية جميلة ومتنوعة فريدة وكثيرة الكتابات.

--(بترا)

م ف/أ م / س س

28/04/2025 09:36:47