تسارع وتيرة التقنية في السيارات الكهربائية بين السلامة ومواكبة الاحتياجات

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اربد 28 نيسان (بترا) -محمد المومني- يشهد قطاع النقل في الأردن تحولا متسارعا نحو السيارات الكهربائية، في ظل التطور التكنولوجي وارتفاع الوعي البيئي، والسعي نحو تقليل الاعتماد على الوقود التقليدي، وتحقيق مستويات أعلى من السلامة والكفاءة عبر تطوير أنظمة القيادة الذاتية اعتمادا على تقنيات استشعار ذكية تقلل من الأخطاء البشرية، وتتيح تحكما أكثر دقة في المركبة خاصة في البيئات الحضرية المعقدة.

ويشير خبراء في السوق المحلي إلى أن مسألة الشحن تعد أحد أبرز التحديات أمام الانتشار الواسع للسيارات الكهربائية رغم تزايد الإقبال على الشحن المنزلي، لكن الاعتماد على المحطات العامة يظل ضروريا خاصة لمسافات السفر الطويلة، ما استدعى توسيع شبكة محطات الشحن الكهربائي عبر شراكات مع القطاع الخاص، لضمان تغطية أوسع خصوصا في المناطق خارج مراكز المدن.

وقال رئيس هيئة مستثمري المناطق الحرة النائب محمد البستنجي لوكالة الأنباء الأردنية (بترا) اليوم الاثنين إن ابرز الإجراءات التشجيعية لاستيراد السيارات الكهربائية هو بساطة هذه التقنية وفعاليتها البيئية، مبينا أن 72 بالمئة من السيارات التي جرى التخليص عليها العام الماضي هي من السيارات الكهربائية مقابل 17 بالمئة للسيارات الهجينة (الهايبرد)، و11 بالمئة بنزين، ما يشير إلى حجم الإقبال الكبير على هذه الفئة.

وأضاف إن هناك ثقة عالية بسيارات الكهرباء باعتبارها اقتصادية تلبي الاحتياجات المختلفة للمواطنين مع وفرة في قطع الغيار وفق معايير تلبي ديمومة استخدام هذه السيارات، بأسعار مناسبة تناسب جميع الشرائح وتمكن الغالبية العظمى من الناس استبدال سياراتها القديمة بسيارات جديدة وحديثة.

وبين أن الحكومة وضعت نظاما جيدا للسيارات المستخدمة يصب في مصلحة القطاع عبر وضع شروط للأمان والسلامة العامة في مراكز فحص معتمدة تتضمن 115 نقطة فحص، داعيا إلى وضع معايير خاصة بالبيئة، وعدم الاعتماد على معايير لا تتطابق مع متطلبات السوق، وتقديم معايير السلامة العامة والأمان كمعيار أساس للاستيراد والتمكين لهذا القطاع.

وأكد أن قطع غيار السيارات الكهربائية الحديثة متوفرة في السوق نظرا لبساطة هذه القطع وسهولة هذه التكنولوجيا، وجميع الشركات المستوردة للسيارات تكفل سلامة وصيانة هذه السيارات، مشيرا إلى وجود حوالي 150 ألف سيارة كهربائية في الأردن و200 محطة شحن موزعة في جميع أنحاء المملكة.

وأوضح أن السيارات الكهربائية تعزز من السلامة البيئية وتحافظ على تقليل الانبعاثات الضارة، ما يشير إلى أن الأردن من الدول السباقة في المنطقة بامتلاك السيارات الكهربائية والمحافظة على البيئة.

وقال عبد الكريم الغول "مالك لسيارة كهربائية" إن هناك ارتفاعا في أسعار قطع السيارات الكهربائية، نظرا لقلة انتشار القطع واحتكار المستوردين، مبينا أن هناك فروقا كبيرة في أسعار القطع الموجودة في أسواق دول أخرى.

كما أشار علي العورتاني "مالك سيارة كهربائية" إلى ارتفاع أسعار قطع السيارات الكهربائية بصورة لا تتناسب مع الظروف المادية للمواطنين، ما يضعف الإقبال على تبديل السيارات القديمة بجديدة نظرا لأسعار قطعها العالية.

من جانبه، قال رئيس غرفة تجارة اربد محمد الشوحة إن المواصفات والمقاييس وضعت معايير لضمان صيانة السيارات ووفرة قطعها، مؤكدا أن غرف التجارة تتلقى جميع الشكاوى حول قطع السيارات وتوفرها بأسعار تلبي احتياجات المواطنين وتراعي قدراتهم الشرائية.

وأضاف إن هناك معايير وشروطا تمنع دخول أي سيارة لا تتطابق مع المواصفات الأردنية من حيث وفرة قطع الغيار وإمكانية الصيانة، ولا يوجد أي تعقيدات في مراكز الصيانة التي تشرف عليها وزارة الصناعة والتجارة من حيث المشاكل التقنية والصيانة في سيارات الكهرباء.

وقال باسم درادكة "تاجر سيارات كهربائية وهجينة" إن هناك حرصا على ديمومة توفر التقنيات التي تحتاجها السيارات الكهربائية من حيث الصيانة وقطع الغيار وتلافي الأخطاء المصنعية التي قد ترد عبر تعميم شروط للأمان والسلامة العامة، مشيرا إلى تنامي الإقبال على شراء السيارات الكهربائية لقلة تكاليف الصيانة والاستخدام الآمن لها وتوفير مصاريف الوقود عبر توفير محطات الشحن في جميع أنحاء المملكة.

-- (بترا)

م ها/ب ط

28/04/2025 09:13:57