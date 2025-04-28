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كوريا الشمالية تعترف للمرة الأولى نشر قوات لها في روسيا

كوريا الشمالية تعترف للمرة الأولى نشر قوات لها في روسيا

2025-04-28 03:08:21
(MENAFN- Al-Anbaa)

أكدت كوريا الشمالية للمرة الأولى أنها أرسلت قوات إلى روسيا، حسبما أفادت وكالة الأنباء الرسمية الكورية الشمالية اليوم الاثنين، مشيرة إلى أن جنودها ساعدوا موسكو في استعادة مناطق في كورسك الروسية كانت تحت السيطرة الأوكرانية لأشهر.

وذكرت الوكالة أن "وحدات فرعية" من "القوات المسلحة" الكورية الشمالية "شاركت في عمليات تحرير مناطق كورسك" المحتلة، لافتة إلى أن الجهود الحربية لتلك القوات "تكللت بالنجاح".

ونقلت الوكالة عن الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون قوله، إن "أولئك الذين قاتلوا من أجل العدالة هم جميعا أبطال وممثلون لشرف الوطن". وأضاف أنه ستتم قريبا إقامة نصب تذكاري في العاصمة بيونغ يانغ يخلّد "مآثر المعركة".

من جانبها، نددت وزارة الدفاع الكورية الجنوبية اليوم الاثنين، بانتهاك قرارات مجلس الأمن الدولي. وقال المتحدث باسم الوزارة "باعترافها الرسمي بذلك، تكون (كوريا الشمالية) قد أقرّت بأفعالها الإجرامية".

MENAFN28042025000130011022ID1109479381

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