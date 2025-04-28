صلاح يكشف عن سر التغيير بين مدربيه كلوب وسلوت

MENAFN - Al-Bayan) في ليلة مشتعلة داخل أسوار أنفيلد، لم تكن فرحة ليفربول بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز مجرد احتفال عابر، بل كانت إعلانًا صريحًا عن ميلاد مرحلة جديدة تحت قيادة أرني سلوت، وهو ما أكده النجم المصري محمد صلاح بتصريحاته الجريئة والمليئة بالدلالات.

بفوز ساحق 5-1 على توتنهام هوتسبير، رفع الريدز الكأس الأغلى للمرة العشرين، وسط مشهد طال انتظاره بعد تتويج 2020 الصامت بسبب جائحة كوفيد-19. لكن هذه المرة، كما وصفها صلاح، كانت "لحظة لا تُنسى"، مضيفًا أن احتفاله مع الجماهير جعل اللقب "أفضل بنسبة 100%" مقارنة بالمرة السابقة. وكأن الهدف الرابع الذي سجله – ليصل إلى 200 هدف بقميص ليفربول – كان التوقيع الشخصي للنجم المصري على هذا الإنجاز التاريخي.

صلاح كشف خلال حديثه عن تفاصيل دقيقة تُبرز الفارق التكتيكي والفلسفي بين كلوب وسلوت.

قال صلاح "الهولنديون يتميزون بالصراحة... سلوت جعل الأمور أبسط وأوضح للجميع".

حرية هجومية

وأشار الملك المصري إلى أن التغيير الأكبر كان في منحه حرية هجومية أكبر لم يكن ينعم بها في حقبة كلوب.

الإبداع الهجومي بدون دفاع

وبنبرة تحمل مزيجًا من الثقة والحماس، أوضح صلاح: "لم أعد مطالبًا بالدفاع كما كنت سابقًا. طلبوا مني التركيز على الإبداع الهجومي، والنتائج تتحدث عن نفسها".

وتؤكد الأرقام الهجومية لصلاح هذا الموسم، سواء في التسجيل أو صناعة الفرص، فعالية النهج الجديد الذي اعتمد على استغلال نقاط قوته بدلًا من إثقاله بالمهام الدفاعية.

في عالم كرة القدم، حيث التفاصيل تصنع الفارق، كان واضحًا أن صلاح فهم طبيعة الدوري الإنجليزي جيدًا: "عليك أن تدافع، نعم... لكن الجرأة أحيانًا تصنع المجد"، قالها بابتسامة العارف أن المخاطرة المحسوبة كانت السلاح السري الذي مهد طريق ليفربول نحو القمة من جديد.

صلاح لم يكتفِ بإبراز التحول الفني، بل ألمح أيضًا إلى التغيير الذهني في غرفة الملابس بقوله : مدرب صريح، أدوار واضحة، وفريق يلعب بثقة مطلقة. وبين كل كلمة وأخرى، كانت رسالة صلاح واضحة: ليفربول مع سلوت ليس مجرد استمرار لما كان، بل بداية لقصة أكثر طموحًا وألقًا.