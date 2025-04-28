دبي تحصل على لقب أول وجهة سياحية معتمدة للتوحد في النصف الشرقي للكرة الأرضية

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دبي تحصل على لقب أول وجهة سياحية معتمدة للتوحد في النصف الشرقي للكرة الأرضية
(MENAFN- Al-Bayan) حصلت دبي على التصنيف الرسمي العالمي من المجلس الدولي لمعايير الاعتماد والتعليم المستمر IBCCES كأول وجهة سياحية معتمدة للتوحدTM في النصف الشرقي للكرة الأرضية، مما يعكس جهود دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي لتوفير تجارب سياحية شاملة لجميع السكان والزوار، ويتماشى مع الأولويات الرئيسية لأجندة دبي الاقتصادية D33.
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