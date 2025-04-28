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دبي تحصل على لقب أول وجهة سياحية معتمدة للتوحد في النصف الشرقي للكرة الأرضية

دبي تحصل على لقب أول وجهة سياحية معتمدة للتوحد في النصف الشرقي للكرة الأرضية

2025-04-28 03:02:39
(MENAFN- Al-Bayan) حصلت دبي على التصنيف الرسمي العالمي من المجلس الدولي لمعايير الاعتماد والتعليم المستمر IBCCES كأول وجهة سياحية معتمدة للتوحدTM في النصف الشرقي للكرة الأرضية، مما يعكس جهود دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي لتوفير تجارب سياحية شاملة لجميع السكان والزوار، ويتماشى مع الأولويات الرئيسية لأجندة دبي الاقتصادية D33.

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