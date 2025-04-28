وزارة المالية تنظم جلسة توعية للطلبة الإماراتيين بواشنطن

MENAFN - Al-Bayan) عقدت وزارة المالية، جلسة توعوية في مقر سفارة الدولة بالعاصمة الأمريكية واشنطن، جمعت نخبة من الطلبة الإماراتيين الدارسين في الولايات المتحدة الأمريكية، تزامناً مع إطلاقها مبادرة "كوادر الإمارات العالمية" الهادفة إلى اكتشاف برامج التدريب وفرص العمل في المنظمات المالية الدولية.

تأتي الجلسة ضمن جهود الوزارة في الاستثمار في الإنسان وتأهيل وتمكين الكوادر الوطنية من الالتحاق بالمنظمات والمؤسسات المالية الدولية.

حضر الجلسة، سعادة يونس حاجي الخوري، وكيل وزارة المالية، وعلي عبد الله شرفي، الوكيل المساعد لشؤون العلاقات المالية الدولية بالإنابة، وعزة علي الجسمي مدير إدارة الاتصال الحكومي، وثريا حامد الهاشمي، مدير إدارة العلاقات والمنظمات المالية الدولية، إلى جانب ممثلين من مجموعة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي، الذين قدموا شرحاً حول آليات التوظيف وفرص التطوير المهني في تلك المؤسسات.

وأكد سعادة يونس حاجي الخوري، في كلمته الافتتاحية، أن مبادرة "كوادر الإمارات العالمية" تمثل مشروعاً إستراتيجياً لبناء جيل من الشباب الإماراتي، بهدف تمثيل دولة الإمارات في المؤسسات المالية الدولية.

وأوضح أن الهدف من المبادرة هو توفير مسارات واضحة للإعارة والتدريب والعمل في أكبر المنظمات المالية في العالم، بما يعزز من كفاءة كوادرنا الوطنية، ويفتح أمامهم أبواباً وفرصاً قيادية مؤثرة في الساحة الدولية.

وقال سعادته :" إن وجودكم اليوم يعكس روح المبادرة والطموح، ونحن نراهن على قدرتكم في أن تكونوا خير من يمثل دولة الإمارات في مواقع التأثير العالمية، لأن الاستثمار في الإنسان الإماراتي هو أغلى استثمار، ومبادرة "كوادر الإمارات العالمية" هي بوابة هذا الاستثمار نحو المستقبل".

من جانبها أكدت سعادة علياء السويدي، نائب رئيس البعثة في سفارة دولة الإمارات في واشنطن، حرص سفارة الدولة في واشنطن على تعزيز التواصل مع كافة الطلبة الإماراتيين الدارسين في الولايات المتحدة، وتسعى إلى إشراكهم في مختلف الفعاليات والمبادرات التي تنظمها السفارة، إيماناً بدورهم الحيوي كسفراء لقيم وطنهم الراسخة في المحافل الدولية، لافتة إلى أن هذه اللقاءات لا تسهم فقط في إثراء معارفهم، بل تمكّنهم أيضاً من بناء شبكة علاقات مهنية تدعم مسيرتهم المستقبلية، وتُعزز حضور الكفاءات الإماراتية في المنظمات الدولية.

وجرى استعراض أبرز البرامج التدريبية والمهنية المتاحة في أبرز المؤسسات المالية الدولية التي تشارك فيها الدولة، حيث شهدت الجلسة تفاعلاً كبيراً من الطلبة، وتم استعراض آليات التقديم، ومتطلبات القبول، والتخصصات الأكثر طلباً في المؤسسات المالية الدولية، وعبّر المشاركون عن اهتمامهم بمعرفة كيفية التعامل مع بيئات العمل المتعددة الثقافات والتدرج في المسارات الوظيفية العالمية.

كما استعرض ممثلو مجموعة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي أبرز الفرص المهنية المتاحة، والمسارات التي يمكن أن يسلكها الشباب الإماراتي لبدء مسيرتهم الدولية من خلال برامج تخصصية.

وتعد هذه البرامج التوعوية ثمرة للعلاقات الإستراتيجية المتنامية التي تربط دولة الإمارات بالمنظمات المالية الدولية، وتهدف إلى دعم الكفاءات الوطنية في المجالات الاقتصادية والمالية والمحاسبية والعلاقات الدولية، وتمكينها من تولي مناصب قيادية وتنفيذية في المؤسسات المالية الدولية.

والجدير بالذكر، أن الجلسة تأتي في سياق سلسلة لقاءات توعوية تنظمها الوزارة بالتعاون مع وزارة الخارجية، في عدد من العواصم التي تحتضن مقار المنظمات المالية الدولية، لتوعية الطلبة الإماراتيين بالتخصصات المستهدفة وفرص الانضمام لهذه المؤسسات.

كما تأتي في سياق دعم جهود الحكومة في تأهيل الكوادر الوطنية من خلال مبادرات إستراتيجية ذات أثر مجتمعي وعالمي.