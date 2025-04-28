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TOUR تكشف عن هندسة GAIA الذكية للطرق الوعرة، وتعرض G700 و G900 في معرض شنغهاي للسيارات
(MENAFN- EmailWire) TOUR تكشف عن هندسة GAIA الذكية للطرق الوعرة، وتعرض G700 و G900 في معرض شنغهاي للسيارات
الإطلاق يمثل قفزة جريئة للعلامة التجارية نحو عصر 3.0 من السفر الفاخر الهجين على الطرق الوعرة
SHANGAI – (ARAB NEWSWIRE) شنغهاي، الصين – 23 أبريل 2025 – تحت أضواء معرض شنغهاي للسيارات، كشفت JETOUR رسميًا عن هندسة .GAIA كما عرضت JETOUR طرازي G700 و ، G900 وكلاهما مزود الآن بهندسة ، GAIA مما يمثل علامة فارقة في تطور العلامة نحو عصر 3.0 الفاخر والذكي.
دخول عصر 3.0 برؤية وسرعة
برزت JETOUR كواحدة من أسرع العلامات التجارية الناشئة في صناعة السيارات نموًا على مستوى العالم، حيث حققت مبيعات قياسية تجاوزت 560,000 وحدة في عام 2024 — بزيادة سنوية قدرها . 80.3%هذا النمو السريع وسّع من حضور JETOURليشمل أكثر من 67 دولة ومنطقة، مدعومًا بشبكة تضم أكثر من 2,000 نقطة بيع وخدمة حول العالم.
بقيادة استراتيجية "السفر ، “+أعادت JETOUR تعريف تجربة السفر — من حقبة 1.0 الموجهة للعائلات ،X70، X90)، سلسلة (DASHING إلى حقبة 2.0 المريحة للطرق الوعرة . (T1، T2)إطلاق هندسة GAIA يدفع الآن JETOUR إلى عصر ،3.0مشيرًا إلى استثمار أعمق في تكنولوجيا الطرق الوعرة والتحول الواضح نحو الهجين والذكاء والفخامة في التنقل على الطرق الوعرة.
أكدت JETOUR أيضًا التزامها بالحفاظ على البيئة والحياة البرية من خلال استمرار شراكتها العالمية مع مؤسسة الحفاظ على الفهود (CCF) رم — رمز لالتزام العلامة بالطبيعة والاستكشاف والمسؤولية الاجتماعية للشركات.
هندسة : GAIA إعادة تعريف حدود الفخامة على الطرق الوعرة
تمثل هندسة GAIA منصة هجينة جديدة للطرق الوعرة تجمع بين القوة الهائلة والذكاء المتقدم لتلبية متطلبات الاستكشاف العصري.
تقدم GAIA نظامي طاقة متقدمين. نظام iDM-O الفائق الهجين مُحسّن لأداء فعال على الطرق الوعرة، ويجمع بين القوة والاقتصاد في الوقود. أما نظام iEM-O الموسع للمدى البرمائي فيوفر دفعًا بقوة خزان مع عزم دوران يبلغ 18,000 نيوتن.متر ودفعة تصل إلى 2,500 نيوتن، مما يتيح القيادة بسلاسة على اليابسة والماء.
تم بناء GAIA على هيكل خاص للطرق الوعرة مع نظام تعليق قابل للتعديل حتى 150 ملم وارتفاع عن الأرض يصل إلى 350 ملم. تشمل القدرات تدوير الدبابة، ووضع السير الجانبي، ووظائف بحرية مدمجة للأداء البرمائي الكامل.
تُعزز المنصة بست ابتكارات أساسية: الاتصال بالأقمار الصناعية المنخفضة المدار، توليد الأكسجين داخل السيارة، قمرة قيادة غامرة مدعومة بالذكاء الاصطناعي، ملاحة ومساعدة في ركن السيارة على التضاريس، تكامل سحابي للمركبة، وتحديثات ذكية مستمرة عبر الإنترنت.
"GAIA ليست مجرد هندسة — إنها حجر الأساس لرؤية JETOUR لمستقبل التنقل الذكي على الطرق الوعرة"، قال السيد داي ليهونغ، رئيس شركة جيتور للسيارات. "مع ، GAIA تعيد JETOUR تعريف ما يمكن أن تحققه مركبات الطرق الوعرة — ليس فقط أداءً فائقًا، بل أيضًا وسيلة أذكى وأكثر أمانًا واستدامة لاستكشاف العالم."
العرض العالمي لـ G700 و : G900 طرازان رائدان مبنيان على GAIA
في يوم الافتتاح، اجتذب جناح سلسلة G من JETOUR حشودًا من عشاق الطرق الوعرة المتحمسين لاستكشاف إمكانات G700 و G900 وكلاهما يعمل بهندسة . GAIA
يتم تشغيل سيارة G700 متعددة الاستخدامات والفاخرة من JETOUR بنظام iDM-O الفائق الهجين ومحرك 2.0TD الرائد بكفاءة حرارية تبلغ . 45.5%مع أول نظام DHT هجين مزدوج السرعة في العالم، تنتج السيارة قوة تصل إلى 210 كيلوواط وعزم دوران مذهل يبلغ 6,446 نيوتن.متر. صُممت G700 لتتغلب على الصحارى والجبال وكل التضاريس الممكنة، وهي سيارة رائدة في المغامرة المعاد تعريفها.
أما G900 من JETOUR فدفع حدود الفخامة على الطرق الوعرة. مزودة بنظام iEM-O البرمائي، ونظام دفع رباعي بمحركات متجهة، وملاحة بحرية، تقدم G900 قوة وتحكمًا لا مثيل لهما — على اليابسة والماء. تكمل المقصورة الذكية الغنية بالأكسجين، وواجهة القيادة الذكية، والاتصال السلس عرض السيارة المستقبلي، مما يضع معيارًا جديدًا للتفوق في الطرق الوعرة.
مستقبل مدفوع بالذكاء والاستكشاف
خلال الإطلاق، أكد السيد كو تشواندنغ، مساعد رئيس شركة شيري للسيارات ورئيس JETOUR العالمية، على رؤية JETOUR الطموحة: "هدفنا أن نصبح العلامة التجارية الأولى عالميًا في مجال سيارات الطرق الوعرة الهجينة، ونحن نتقدم بثبات نحو هذا الهدف. ستواصل JETOUR استثمارها في البحث والتطوير للتقنيات الأساسية لمركبات الطاقة الجديدة المخصصة للطرق الوعرة. وبقيادة متطلبات المستخدمين، نهدف إلى إنشاء نمط حياة ذكي يشمل جميع سيناريوهات الطرق الوعرة. هذه الثورة التكنولوجية بدأت للتو، وتمتلك جيتور العزيمة والقدرة لقيادة تحول الصناعة."
الاتصال الإعلامي
JETOUR Global
Kelly Liu
+971 800535483
هذا يتم إصدار البيان الصحفي من خلال واير نيوزواير
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الإطلاق يمثل قفزة جريئة للعلامة التجارية نحو عصر 3.0 من السفر الفاخر الهجين على الطرق الوعرة
SHANGAI – (ARAB NEWSWIRE) شنغهاي، الصين – 23 أبريل 2025 – تحت أضواء معرض شنغهاي للسيارات، كشفت JETOUR رسميًا عن هندسة .GAIA كما عرضت JETOUR طرازي G700 و ، G900 وكلاهما مزود الآن بهندسة ، GAIA مما يمثل علامة فارقة في تطور العلامة نحو عصر 3.0 الفاخر والذكي.
دخول عصر 3.0 برؤية وسرعة
برزت JETOUR كواحدة من أسرع العلامات التجارية الناشئة في صناعة السيارات نموًا على مستوى العالم، حيث حققت مبيعات قياسية تجاوزت 560,000 وحدة في عام 2024 — بزيادة سنوية قدرها . 80.3%هذا النمو السريع وسّع من حضور JETOURليشمل أكثر من 67 دولة ومنطقة، مدعومًا بشبكة تضم أكثر من 2,000 نقطة بيع وخدمة حول العالم.
بقيادة استراتيجية "السفر ، “+أعادت JETOUR تعريف تجربة السفر — من حقبة 1.0 الموجهة للعائلات ،X70، X90)، سلسلة (DASHING إلى حقبة 2.0 المريحة للطرق الوعرة . (T1، T2)إطلاق هندسة GAIA يدفع الآن JETOUR إلى عصر ،3.0مشيرًا إلى استثمار أعمق في تكنولوجيا الطرق الوعرة والتحول الواضح نحو الهجين والذكاء والفخامة في التنقل على الطرق الوعرة.
أكدت JETOUR أيضًا التزامها بالحفاظ على البيئة والحياة البرية من خلال استمرار شراكتها العالمية مع مؤسسة الحفاظ على الفهود (CCF) رم — رمز لالتزام العلامة بالطبيعة والاستكشاف والمسؤولية الاجتماعية للشركات.
هندسة : GAIA إعادة تعريف حدود الفخامة على الطرق الوعرة
تمثل هندسة GAIA منصة هجينة جديدة للطرق الوعرة تجمع بين القوة الهائلة والذكاء المتقدم لتلبية متطلبات الاستكشاف العصري.
تقدم GAIA نظامي طاقة متقدمين. نظام iDM-O الفائق الهجين مُحسّن لأداء فعال على الطرق الوعرة، ويجمع بين القوة والاقتصاد في الوقود. أما نظام iEM-O الموسع للمدى البرمائي فيوفر دفعًا بقوة خزان مع عزم دوران يبلغ 18,000 نيوتن.متر ودفعة تصل إلى 2,500 نيوتن، مما يتيح القيادة بسلاسة على اليابسة والماء.
تم بناء GAIA على هيكل خاص للطرق الوعرة مع نظام تعليق قابل للتعديل حتى 150 ملم وارتفاع عن الأرض يصل إلى 350 ملم. تشمل القدرات تدوير الدبابة، ووضع السير الجانبي، ووظائف بحرية مدمجة للأداء البرمائي الكامل.
تُعزز المنصة بست ابتكارات أساسية: الاتصال بالأقمار الصناعية المنخفضة المدار، توليد الأكسجين داخل السيارة، قمرة قيادة غامرة مدعومة بالذكاء الاصطناعي، ملاحة ومساعدة في ركن السيارة على التضاريس، تكامل سحابي للمركبة، وتحديثات ذكية مستمرة عبر الإنترنت.
"GAIA ليست مجرد هندسة — إنها حجر الأساس لرؤية JETOUR لمستقبل التنقل الذكي على الطرق الوعرة"، قال السيد داي ليهونغ، رئيس شركة جيتور للسيارات. "مع ، GAIA تعيد JETOUR تعريف ما يمكن أن تحققه مركبات الطرق الوعرة — ليس فقط أداءً فائقًا، بل أيضًا وسيلة أذكى وأكثر أمانًا واستدامة لاستكشاف العالم."
العرض العالمي لـ G700 و : G900 طرازان رائدان مبنيان على GAIA
في يوم الافتتاح، اجتذب جناح سلسلة G من JETOUR حشودًا من عشاق الطرق الوعرة المتحمسين لاستكشاف إمكانات G700 و G900 وكلاهما يعمل بهندسة . GAIA
يتم تشغيل سيارة G700 متعددة الاستخدامات والفاخرة من JETOUR بنظام iDM-O الفائق الهجين ومحرك 2.0TD الرائد بكفاءة حرارية تبلغ . 45.5%مع أول نظام DHT هجين مزدوج السرعة في العالم، تنتج السيارة قوة تصل إلى 210 كيلوواط وعزم دوران مذهل يبلغ 6,446 نيوتن.متر. صُممت G700 لتتغلب على الصحارى والجبال وكل التضاريس الممكنة، وهي سيارة رائدة في المغامرة المعاد تعريفها.
أما G900 من JETOUR فدفع حدود الفخامة على الطرق الوعرة. مزودة بنظام iEM-O البرمائي، ونظام دفع رباعي بمحركات متجهة، وملاحة بحرية، تقدم G900 قوة وتحكمًا لا مثيل لهما — على اليابسة والماء. تكمل المقصورة الذكية الغنية بالأكسجين، وواجهة القيادة الذكية، والاتصال السلس عرض السيارة المستقبلي، مما يضع معيارًا جديدًا للتفوق في الطرق الوعرة.
مستقبل مدفوع بالذكاء والاستكشاف
خلال الإطلاق، أكد السيد كو تشواندنغ، مساعد رئيس شركة شيري للسيارات ورئيس JETOUR العالمية، على رؤية JETOUR الطموحة: "هدفنا أن نصبح العلامة التجارية الأولى عالميًا في مجال سيارات الطرق الوعرة الهجينة، ونحن نتقدم بثبات نحو هذا الهدف. ستواصل JETOUR استثمارها في البحث والتطوير للتقنيات الأساسية لمركبات الطاقة الجديدة المخصصة للطرق الوعرة. وبقيادة متطلبات المستخدمين، نهدف إلى إنشاء نمط حياة ذكي يشمل جميع سيناريوهات الطرق الوعرة. هذه الثورة التكنولوجية بدأت للتو، وتمتلك جيتور العزيمة والقدرة لقيادة تحول الصناعة."
الاتصال الإعلامي
JETOUR Global
Kelly Liu
+971 800535483
هذا يتم إصدار البيان الصحفي من خلال واير نيوزواير
(arabnewswire.com) – وهي خدمة إخبارية للعالم العربي والشرق الأوسط وشمال أفريقيا (MENA) ، ويتم توزيعها بواسطة EmailWire™ (emailwire.com) – خدمة وكالات الأنباء العالمية التي توفر توزيع البيانات الصحفية مع نتائج مضمونة
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