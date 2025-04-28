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سينتكوم: استهداف أكثر من 800 موقع للحوثيين في اليمن منذ مارس

سينتكوم: استهداف أكثر من 800 موقع للحوثيين في اليمن منذ مارس

2025-04-28 01:11:20
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- أعلنت القيادة المركزية للقوات المسلحة الأمريكية (سينتكوم) أن القوات الأمريكية وجهت ضربات لأكثر من 800 هدف للحوثيين في اليمن منذ بدء العملية العسكرية الأمريكية في مارس الماضي.
وأضافت القيادة في بيان لها، أمس الأحد، أنه "بنتيجة الضربات تم القضاء على المئات من مقاتلي الحوثيين وعدد من القياديين".
وأشارت إلى أن عدد عمليات إطلاق الصواريخ الباليستية من قبل الحوثيين تقلص بنسبة 69% وعدد الهجمات بالطائرات المسيرة بنسبة 55%.
روسيا اليوم


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