سينتكوم: استهداف أكثر من 800 موقع للحوثيين في اليمن منذ مارس

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سينتكوم: استهداف أكثر من 800 موقع للحوثيين في اليمن منذ مارس
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- أعلنت القيادة المركزية للقوات المسلحة الأمريكية (سينتكوم) أن القوات الأمريكية وجهت ضربات لأكثر من 800 هدف للحوثيين في اليمن منذ بدء العملية العسكرية الأمريكية في مارس الماضي.
وأضافت القيادة في بيان لها، أمس الأحد، أنه "بنتيجة الضربات تم القضاء على المئات من مقاتلي الحوثيين وعدد من القياديين".
وأشارت إلى أن عدد عمليات إطلاق الصواريخ الباليستية من قبل الحوثيين تقلص بنسبة 69% وعدد الهجمات بالطائرات المسيرة بنسبة 55%.
روسيا اليوم
وأضافت القيادة في بيان لها، أمس الأحد، أنه "بنتيجة الضربات تم القضاء على المئات من مقاتلي الحوثيين وعدد من القياديين".
وأشارت إلى أن عدد عمليات إطلاق الصواريخ الباليستية من قبل الحوثيين تقلص بنسبة 69% وعدد الهجمات بالطائرات المسيرة بنسبة 55%.
روسيا اليوم
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