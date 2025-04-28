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الهند تتهم باكستان بانتهاك وقف إطلاق النار

الهند تتهم باكستان بانتهاك وقف إطلاق النار

2025-04-28 01:11:20
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- اتهم الجيش الهندي القوات الباكستانية بانتهاك جديد لوقف إطلاق النار على خط التماس في إقليم جامو وكشمير.
وجاء في بيان صدر عن الجيش الهندي: "في ليلة 27-28 أبريل، فتحت مواقع الجيش الباكستاني نيران أسلحة خفيفة دون استفزاز على مناطق خط السيطرة المقابلة لمقاطعتي كوبوارا وبونش. وقد ردت القوات الهندية بسرعة وفعالية."


وتصاعدت التوترات على طول خط السيطرة بين الهند وباكستان بعد الهجوم الإرهابي الذي وقع بالقرب من مدينة باهالغام في منطقة جامو وكشمير الهندية يوم 22 أبريل وأسفر الهجوم عن مقتل 25 هنديا ومواطن نيبالي واحد.

RT

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