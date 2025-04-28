تايوان تؤجل الاختبارات البحرية لغواصتها العسكرية الجديدة

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- ذكر موقع Taipei Times أن تايوان قررت تأجيل الاختبارات البحرية على غواصتها العسكرية الجديدة.وقالت الصحيفة نقلا عن وزير الدفاع التايواني:" تم تأجيل التجارب البحرية لغواصة Hai Kun، أوّل غواصة تعمل بالديزل والكهرباء تم تصنيعها في تايوان، التأجيل سببه هو أن الشركات المصنعة للغواصة قررت إصلاح بعض الأخطاء الموجودة في الغواصة والتي تم اكتشافها خلال اختبارات الإرساء".



وأكد الوزير التايواني أن "التجارب البحرية على الغواصة، والتي كان من المقرر أن تبدأ قبل نهاية أبريل الجاري، لن تبدأ إلا بعد استيفاء جميع متطلبات السلامة بشكل كامل"، مضيفا أنه لا يوجد جدول زمني محدد لبدء التجارب البحرية للغواصة.

وعندما سُئل الوزير عما إذا كان التأخير في الاختبارات سيؤدي إلى فرض عقوبات على شركة بناء السفن "CSBC" قال:"طالما ظل تاريخ تسليم الغواصة في نوفمبر ساري المفعول، فلن تكون هناك أي مطالبات ضد الشركة".

وتشير المعلومات المتوفرة إلى أن غواصة Hai Kun لديها مقدار إزاحة للمياه يعادل 2500 طن، ويمكنها الغوص لعمق 350 م تحت سطح الماء، وهو ما يتجاوز بشكل كبير قدرات الغواصات من فئة High Loon التي تستخدمها تايوان حاليا ،والتي تم شراؤها من هولندا في عامي 1987 و1988.



وستُسلح الغواصة الجديدة بطوربيدات أمريكية ثقيلة عيار 533 ملم من طراز Mk48 ، قادرة على ضرب الأهداف تحت الماء والسفن السطحية الكبيرة، ومن المقرر أيضا أن تزود الغواصات التي ستنتجها تايوان في المستقبل بصواريخ Harpoon المضادة للسفن والأهداف البحرية.

RT