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اعلان تجنيد صادر عن القوات المسلحة - رابط

اعلان تجنيد صادر عن القوات المسلحة - رابط

2025-04-28 01:11:20
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- أعلنت القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية - الجيش العربي / مديرية شؤون الأفراد عن حاجتها لتجنيد عدد من الذكور فقط بالصبغة العسكرية من حملة شهادة البكالوريوس والدبلوم (شامل ناجح) للعمل بمهنة ممرض أسنان ولحساب مديرية الخدمات الطبية الملكية، برتبة رقيب لحملة شهادة البكالوريوس، وبرتبة عريف لحملة شهادة الدبلوم (شامل ناجح)، وحسب التخصصات التالية:
أ. بكالوريوس صحة الفم والأسنان
ب. بكالوريوس علوم طب الأسنان
ج. بكالوريوس مساعد طبيب أسنان
د. دبلوم شامل في تخصص صحة الفم والأسنان.
على الراغبين بالتسجيل التقديم إلكترونيًا من خلال الموقع الرسمي الخاص بمديرية شؤون الأفراد / المركز العسكري للتجنيد href="" mi ، علما بأن التسجيل مستمر حتى الساعة (15:30) من مساء يوم السبت الموافق 4/5/2025، وإرفاق جميع الوثائق المطلوبة (PDF) وعلى ملف واحد.

وتاليا التفاصيل:




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