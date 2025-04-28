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القوات المسلحة تطرح عطاء جديداً للشركات والمؤسسات

القوات المسلحة تطرح عطاء جديداً للشركات والمؤسسات

2025-04-28 01:11:19
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- أعلنت القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية - قيادة سلاح الجو الملكي، عن طرح العطاء رقم س ج / ت ف / ١٧/٢٠٢٥، والمتعلق بشراء مواد لاستخدامها في صيانة وإدامة عمل شبكة الاتصالات الهاتفية.
ودعت القيادة الراغبين بالاشتراك في العطاء إلى مراجعة قسم المشتريات بقيادة سلاح الجو الملكي خلال ساعات الدوام الرسمي يومي الثلاثاء والخميس من كل أسبوع، بدءًا من يوم الثلاثاء الموافق ٢٠٢٥/٤/٢٩ ولغاية يوم الثلاثاء الموافق ۲۰۲٥/٥/٢٠، وذلك لاستلام نسخة كشف المواد والمواصفات مقابل مبلغ (٥٠) خمسين دينارًا أردنيًا غير مستردة، مع ضرورة إحضار رخصة مهن سارية المفعول، وسجل تجاري، وشهادة تثبت التسجيل في نظام الفوترة الوطني الإلكتروني. وأكدت القيادة أنه لن يتم النظر بأي عرض سعر لا يستوفي هذه المتطلبات.
وبينت أن آخر موعد لبيع المناقصات سيكون يوم الثلاثاء الموافق ٢٠٢٥/٥/٢٠ خلال ساعات الدوام الرسمي، فيما يجب إعادة تقديم العروض بالظرف المختوم خلال نفس الساعات، بحد أقصى يوم الخميس الموافق ٢٠٢٥/٥/٢٢، مؤكدة أن أي مناقصة ترد بعد هذا التاريخ لن يتم قبولها.
كما أشارت قيادة سلاح الجو الملكي إلى إمكانية الاطلاع على كشف المواد المطلوبة للعطاء عبر الموقع الإلكتروني الرسمي: .

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