القوات المسلحة تطرح عطاء جديداً للشركات والمؤسسات

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القوات المسلحة تطرح عطاء جديداً للشركات والمؤسسات
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- أعلنت القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية - قيادة سلاح الجو الملكي، عن طرح العطاء رقم س ج / ت ف / ١٧/٢٠٢٥، والمتعلق بشراء مواد لاستخدامها في صيانة وإدامة عمل شبكة الاتصالات الهاتفية.
ودعت القيادة الراغبين بالاشتراك في العطاء إلى مراجعة قسم المشتريات بقيادة سلاح الجو الملكي خلال ساعات الدوام الرسمي يومي الثلاثاء والخميس من كل أسبوع، بدءًا من يوم الثلاثاء الموافق ٢٠٢٥/٤/٢٩ ولغاية يوم الثلاثاء الموافق ۲۰۲٥/٥/٢٠، وذلك لاستلام نسخة كشف المواد والمواصفات مقابل مبلغ (٥٠) خمسين دينارًا أردنيًا غير مستردة، مع ضرورة إحضار رخصة مهن سارية المفعول، وسجل تجاري، وشهادة تثبت التسجيل في نظام الفوترة الوطني الإلكتروني. وأكدت القيادة أنه لن يتم النظر بأي عرض سعر لا يستوفي هذه المتطلبات.
وبينت أن آخر موعد لبيع المناقصات سيكون يوم الثلاثاء الموافق ٢٠٢٥/٥/٢٠ خلال ساعات الدوام الرسمي، فيما يجب إعادة تقديم العروض بالظرف المختوم خلال نفس الساعات، بحد أقصى يوم الخميس الموافق ٢٠٢٥/٥/٢٢، مؤكدة أن أي مناقصة ترد بعد هذا التاريخ لن يتم قبولها.
كما أشارت قيادة سلاح الجو الملكي إلى إمكانية الاطلاع على كشف المواد المطلوبة للعطاء عبر الموقع الإلكتروني الرسمي: .
ودعت القيادة الراغبين بالاشتراك في العطاء إلى مراجعة قسم المشتريات بقيادة سلاح الجو الملكي خلال ساعات الدوام الرسمي يومي الثلاثاء والخميس من كل أسبوع، بدءًا من يوم الثلاثاء الموافق ٢٠٢٥/٤/٢٩ ولغاية يوم الثلاثاء الموافق ۲۰۲٥/٥/٢٠، وذلك لاستلام نسخة كشف المواد والمواصفات مقابل مبلغ (٥٠) خمسين دينارًا أردنيًا غير مستردة، مع ضرورة إحضار رخصة مهن سارية المفعول، وسجل تجاري، وشهادة تثبت التسجيل في نظام الفوترة الوطني الإلكتروني. وأكدت القيادة أنه لن يتم النظر بأي عرض سعر لا يستوفي هذه المتطلبات.
وبينت أن آخر موعد لبيع المناقصات سيكون يوم الثلاثاء الموافق ٢٠٢٥/٥/٢٠ خلال ساعات الدوام الرسمي، فيما يجب إعادة تقديم العروض بالظرف المختوم خلال نفس الساعات، بحد أقصى يوم الخميس الموافق ٢٠٢٥/٥/٢٢، مؤكدة أن أي مناقصة ترد بعد هذا التاريخ لن يتم قبولها.
كما أشارت قيادة سلاح الجو الملكي إلى إمكانية الاطلاع على كشف المواد المطلوبة للعطاء عبر الموقع الإلكتروني الرسمي: .
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