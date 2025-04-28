هل هذه البداية فقط؟.. توقعات صادمة لأسعار الذهب عالميا

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- في ظل أزمات اقتصادية متفاقمة وحرب تجارية محتدمة، خطف الذهب الأضواء في 2025، محققًا ارتفاعًا بنسبة 25% منذ بداية العام، بينها قفزة قوية بـ15% في أبريل وحده.

ودفعت المخاوف من التضخم والركود والبطالة المستثمرين نحو الملاذ الآمن، وسط طلب قياسي من البنوك المركزية والأفراد.



روبرت كيوساكي، مؤلف كتاب "الأب الغني الأب الفقير"، لم يُفاجأ. بعد عام من التوصية بالذهب والفضة، يعود ليؤكد توقعاته الصعودية، قائلاً: "لم يفت الأوان بعد، من يستثمر الآن قد يخرج من الأزمة ثريًا جدًا". ويتوقع كيوساكي أن يصل الذهب إلى 30,000 دولار والفضة إلى 3,000 دولار بحلول 2035.

تُعد هذه توقعات صادمة للغاية، خاصة وأن الذهب يتداول حاليًا عند حوالي 3300 دولار والفضة عند حوالي 33 دولارًا. ومع ذلك، يبدو أن كيوساكي يضع أمواله حيث كلامه، خاصة فيما يتعلق بالفضة.

وأضاف: "أنا أشتري المزيد من النسور الفضية اليوم. لا تزال الفضة أقل بنسبة 50% من أعلى مستوى لها.. أتوقع أن تصل الفضة إلى 70 دولار هذا العام."



تأتي هذه التصريحات وسط وضع اقتصادي مقلق: بطالة مرتفعة، انخفاض ثقة المستهلك، وديون أمريكية عند مستويات قياسية. فرض البيت الأبيض تعريفات جمركية قاسية، أبرزها 145% على الواردات الصينية، مما يزيد من مخاطر التضخم ويضع الفيدرالي الأمريكي في موقف صعب.



في هذا المناخ، يبدو أن الذهب والفضة لا يقدمان فقط ملاذًا... بل فرصة.

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