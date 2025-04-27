سلطان عمان يبحث مع وزير خارجية بريطانيا قضايا ومستجدات إقليمية ودولية

بحث سلطان عمان السلطان هيثم بن طارق، أمس مع وزير الخارجية البريطاني ديفيد لامي عددا من القضايا والمستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية.وذكرت وزارة الخارجية العمانية، في بيان، أنه تم خلال اللقاء الذي عقد في العاصمة مسقط تناول أوجه العلاقات التاريخية والإستراتيجية بين البلدين والشراكة العمانية ـ البريطانية الداعمة للتنوع الاقتصادي في سلطنة عمان، مع تأكيد مواصلة دعم كل الجهود الرامية إلى ترسيخ ركائز السلم والأمن والاستقرار في المنطقة والعالم.وعبر السلطان هيثم عن تقديره لمستوى التعاون والتنسيق بين حكومتي البلدين وارتياحه لمسارات الشراكة وآفاقها المستقبلية.بدوره، أشاد الوزير البريطاني ـ وفقا للبيان ـ بالسياسات التنموية الحديثة لجلالة السلطان وانعكاساتها الملموسة في ربوع البلاد، مؤكدا حرص الحكومة البريطانية على تشجيع وتعميق علاقات التعاون والاستثمار في مختلف المجالات.وتطرق لامي إلى القضايا والمستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية واستمع إلى مرئيات جلالة السلطان بشأنها، مبديا اهتماما بالغا بالمساعي الداعية إلى إيقاف إطلاق النار في غزة وتحقيق السلم والاستقرار بالمنطقة.وثمن الجهود المبذولة في إطار المباحثات الأميركية ـ الإيرانية عبر الوساطة العمانية للتوصل إلى اتفاق جديد حول برنامج إيران النووي للاستخدامات السلمية.من جانب آخر، ذكر البيان أن وزير الخارجية العماني بدر البوسعيدي أكد خلال لقائه نظيره البريطاني دعم بلاده للمفاوضات الهادفة إلى إبرام اتفاقية التجارة الحرة بين مجلس التعاون لدول الخليج العربية والمملكة المتحدة.وقال إن الوزيرين أكدا حرصهما المشترك على متابعة سائر مجالات التعاون وسبل تنميته في جميع المجالات الحيوية والإستراتيجية التي تخدم مصالح وتطلعات البلدين الصديقين.وشدد الجانبان وفقا للبيان على أهمية استمرار التشاور والتنسيق والتعاون في كل ما من شأنه الإسهام في توطيد دعائم الأمن والاستقرار في المنطقة ودعم جهود حل القضايا عبر الحوار والوسائل الديبلوماسية بما يعود بمزيد من المنافع على كل الدول والشعوب.

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