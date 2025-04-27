  |    سياسة       اقتصاد            نفط وطاقة      ترفيه          رياضة     
امريكا      اوروبا      عرب      اسيا      افريقيا   
النيجر مقتل جنود في هجوم إرهابي قرب الحدود مع مالي

النيجر مقتل جنود في هجوم إرهابي قرب الحدود مع مالي

2025-04-27 10:41:38
(MENAFN- Al-Anbaa)

أعلن الجيش في النيجر أمس مقتل 12 من جنوده في هجوم مسلح وقع على بعد حوالي 10 كيلومترات شمالي بلدة ساكويرا قرب مدينة تيلابيري جنوب غربي النيجر بالقرب من الحدود مع مالي.
وأوضح الجيش في بيان أن هجوما وقع بالقرب من الحدود مع مالي الجمعة «استهدف جنودا في عملية الماهاو لمكافحة الإرهاب حيث هاجمهم مسلحون متخفون في مخيمات مدنيين».
وقال إن المهاجمين شنوا «هجوما مباغتا» على الدورية وقد ردت عليهم قبل أن تصل تعزيزات برية وجوية «أجبرت العدو على الفرار باتجاه الحدود مع مالي».
ولفت الجيش إلى إطلاق «عملية مطاردة واسعة النطاق» مؤكدا أنه اعتقل «رجلين يشتبه بضلوعهما في الهجوم».
ووفق إحصائية لمنظمة «أكليد» غير الحكومية، التي تسجل ضحايا النزاعات في أنحاء العالم، فإن الهجمات المسلحة في النيجر خلفت منذ يوليو 2023 مقتل ما لا يقل عن 2400 شخص في مختلف أنحاء البلاد.

MENAFN27042025000130011022ID1109478931

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Date

Category

Comments

No comment

Tags

Label

آخر الأخبار

البحث