النيجر مقتل جنود في هجوم إرهابي قرب الحدود مع مالي

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النيجر مقتل جنود في هجوم إرهابي قرب الحدود مع مالي
(MENAFN- Al-Anbaa)
أعلن الجيش في النيجر أمس مقتل 12 من جنوده في هجوم مسلح وقع على بعد حوالي 10 كيلومترات شمالي بلدة ساكويرا قرب مدينة تيلابيري جنوب غربي النيجر بالقرب من الحدود مع مالي.
وأوضح الجيش في بيان أن هجوما وقع بالقرب من الحدود مع مالي الجمعة «استهدف جنودا في عملية الماهاو لمكافحة الإرهاب حيث هاجمهم مسلحون متخفون في مخيمات مدنيين».
وقال إن المهاجمين شنوا «هجوما مباغتا» على الدورية وقد ردت عليهم قبل أن تصل تعزيزات برية وجوية «أجبرت العدو على الفرار باتجاه الحدود مع مالي».
ولفت الجيش إلى إطلاق «عملية مطاردة واسعة النطاق» مؤكدا أنه اعتقل «رجلين يشتبه بضلوعهما في الهجوم».
ووفق إحصائية لمنظمة «أكليد» غير الحكومية، التي تسجل ضحايا النزاعات في أنحاء العالم، فإن الهجمات المسلحة في النيجر خلفت منذ يوليو 2023 مقتل ما لا يقل عن 2400 شخص في مختلف أنحاء البلاد.
أعلن الجيش في النيجر أمس مقتل 12 من جنوده في هجوم مسلح وقع على بعد حوالي 10 كيلومترات شمالي بلدة ساكويرا قرب مدينة تيلابيري جنوب غربي النيجر بالقرب من الحدود مع مالي.
وأوضح الجيش في بيان أن هجوما وقع بالقرب من الحدود مع مالي الجمعة «استهدف جنودا في عملية الماهاو لمكافحة الإرهاب حيث هاجمهم مسلحون متخفون في مخيمات مدنيين».
وقال إن المهاجمين شنوا «هجوما مباغتا» على الدورية وقد ردت عليهم قبل أن تصل تعزيزات برية وجوية «أجبرت العدو على الفرار باتجاه الحدود مع مالي».
ولفت الجيش إلى إطلاق «عملية مطاردة واسعة النطاق» مؤكدا أنه اعتقل «رجلين يشتبه بضلوعهما في الهجوم».
ووفق إحصائية لمنظمة «أكليد» غير الحكومية، التي تسجل ضحايا النزاعات في أنحاء العالم، فإن الهجمات المسلحة في النيجر خلفت منذ يوليو 2023 مقتل ما لا يقل عن 2400 شخص في مختلف أنحاء البلاد.
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