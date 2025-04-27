روبيو روسيا وأوكرانيا أقرب إلى اتفاق سلام من أي وقت

قال وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو أمس إن هذا الأسبوع قد يكون «مفصليا» على صعيد الجهود المبذولة لوضع حد للحرب الدائرة في أوكرانيا، في خضم ضغوط يمارسها الرئيس دونالد ترامب على موسكو وكييف لإبرام اتفاق.وصرح روبيو أمس لشبكة إن بي سي «نحن قريبون للغاية، لكننا لسنا قريبين بما يكفي»، وأضاف «أعتقد أن الأسبوع سيكون مفصليا».وتابع «علينا أن نتخذ قرارا بشأن ما إذا كنا نريد مواصلة الانخراط في هذا المسعى، أو ما إذا الوقت قد حان للتركيز على قضايا أخرى لا تقل أهمية، إن لم تكن أكثر أهمية، في بعض الأحيان».لكن روبيو لفت إلى وجود «أسباب تدعو للتفاؤل، وأخرى تدعو للتحلي بالواقعية» فيما يتصل بفرص التوصل إلى اتفاق ينهي النزاع الذي أشعل فتيله الغزو الروسي في فبراير 2022.وإذ شدد على عدم وجود «حل عسكري» للحرب، قال إن «الحل الوحيد لهذه الحرب هو بتسوية تفاوضية يتعين فيها على الطرفين التخلي عن شيء يقولان إنهما يريدانه وإعطاء الطرف الآخر شيئا يتمنيان عدم إعطائه».من جهته، قال مستشار الأمن القومي الأميركي مايك والتز في تصريح لشبكة فوكس نيوز «أجري عدد من النقاشات حول الأراضي» مع موسكو وكييف، من دون إعطاء مزيد من التفاصيل.ميدانيا، أكد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أمس أن قواته تواصل عملياتها في منطقة كورسك الروسية، في تناقض مع إعلان موسكو عن «تحرير» هذه المنطقة الحدودية بالكامل.وقال زيلينسكي على مواقع التواصل الاجتماعي «تواصل قواتنا عملياتها الدفاعية النشطة في المناطق المحددة في منطقتي كورسك وبيلغورود» في روسيا.كما نفى المسؤولون العسكريون الأوكرانيون أيضا تصريحات «كاذبة» لهيئة الأركان العامة للجيش الروسي، ودانوا «الدعاية» الروسية بشأن هذا الموضوع.

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