تجدد إطلاق النار بين الهند وباكستان ونيودلهي تجري تدريبات لهجوم بعيد المدى

تبادلت الهند وباكستان إطلاق النار عند الحدود لليلة الثالثة على التوالي، منذ وقوع الهجوم الذي أسفر عن مقتل 26 مدنيا في الشطر الهندي من كشمير، حسبما أعلن الجيش الهندي أمس.وتصاعدت التوترات بين الهند وباكستان بشكل كبير، في أعقاب الهجوم الذي نفذه مسلحون الاسبوع الماضي في باهالغام الواقعة في الشطر الهندي من كشمير، والذي أسفر عن مقتل 26 شخصا واتهمت نيودلهي إسلام أباد بالوقوف وراءه.وأجرى الجيش الهندي تدريبات بحرية أمس ونشر صورا لسفن حربية تطلق صواريخ، في حين واصلت قوات الأمن البحث عن منفذي الهجوم الذي وقع في باهالغام.كما ألقى باللوم على إسلام أباد في إطلاق نار «غير مبرر» من أسلحة خفيفة من مواقع للجيش الباكستاني، استهدف ليل أمس الأول القوات الهندية في قطاعي توماري غالي ورامبور.وأضاف: «ردت قواتنا بالأسلحة الخفيفة المناسبة»، من دون الإشارة إلى سقوط ضحايا. وكان الجيش الهندي أفاد عن حوادث مماثلة عند الحدود في الليلتين السابقتين.ورغم عدم إعلان أي جهة مسؤوليتها عن الهجوم، نشرت الشرطة الهندية رسوما مركبة لثلاثة مشتبه فيهم، من بينهم مواطنان باكستانيان، واصفة إياهم بأنهم أعضاء في جماعة «عسكر طيبة» المسلحة التي تتخذ في باكستان مقرا.إضافة إلى ذلك، عرضت الشرطة مكافأة مقدارها مليونا روبية (أكثر من 20 ألف يورو) في مقابل معلومات تؤدي إلى القبض على المشتبه فيهم. وقد سلمت وزارة الداخلية الهندية التحقيق في الهجوم إلى وكالة التحقيقات الوطنية المعنية بمكافحة الإرهاب.وأفاد بيان للوكالة أمس بأنه «يجري استجواب شهود العيان بدقة متناهية لربط تسلسل الأحداث التي أدت إلى واحدة من أسوأ الهجمات الإرهابية في كشمير».من جهته، أكد رئيس وزراء باكستان شهباز شريف أن بلاده «منفتحة على المشاركة في أي تحقيق محايد وشفاف وموثوق» في الهجوم.وأعلنت البحرية الهندية أنها أجرت تدريبات «لإعادة التحقق من جاهزية المنصات والأنظمة والطواقم لشن هجوم دقيق بعيد المدى»، دون توضيح مكان إجراء التدريبات. ونقلت صحيفة «إنديان إكسبريس» أمس عن مصدر حكومي رفيع المستوى قوله «سيكون هناك رد عسكري»، وأن المسؤولين «يناقشون طبيعة الهجوم».وكرر رئيس الوزراء القومي الهندوسي ناريندرا مودي أمس تعهده بتحقيق العدالة لضحايا الهجوم. وقال في خطابه الإذاعي الشهري «يريد الإرهابيون ورعاتهم تدمير كشمير مجددا، ولهذا السبب دبرت هذه المؤامرة الكبرى».من جانبه، دعا مجلس الأمن الدولي البلدين إلى «ضبط النفس»، خصوصا أنهما خاضا ثلاثة حروب منذ التقسيم في العام 1947.

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