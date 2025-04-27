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لقاء توجيهي في "الأحداث" تحت عنوان "حسن الظن بالله"

لقاء توجيهي في "الأحداث" تحت عنوان "حسن الظن بالله"

2025-04-27 10:41:32
(MENAFN- Al-Anbaa)


بشرى شعبان
استكمالا لحملة «خلك واعي»، أقامت إدارة رعاية الأحداث بالتعاون مع مركز تعزيز الوسطية التابع لوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية لقاء توجيهيا إيمانيا واجتماعيا وتربويا مع نزلاء دار الملاحظة، يحاضر فيها د.عبدالله عجيل العازمي بعنوان «حسن الظن بالله»، ويهدف إلى تحصيل وتعزيز فئة الأحداث ودمجها بالمجتمع وفتح صفحة جديدة في بناء الثقة بالله.
وتناول اللقاء المحاور التالية:
٭ معنى حسن الظن بالله وأثره على السلوك والإيجابية.
٭ الفرق بين حسن الظن والتوكل.
٭ نماذج من حياة الأنبياء في الثقة بالله في الشدائد.
٭ كيف يحول حسن الظن بالله الأزمات إلى فرص للنمو الشخصي.
وأكدت إدارة رعاية الأحداث التزامها برعاية هذه الفئة العمرية المهمة، سعيا إلى تمكينهم من تجاوز التحديات بروح مستقرة، ووعي إيماني متجذر.

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