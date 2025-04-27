لقاء توجيهي في "الأحداث" تحت عنوان "حسن الظن بالله"

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لقاء توجيهي في "الأحداث" تحت عنوان "حسن الظن بالله"
(MENAFN- Al-Anbaa)
بشرى شعبان
استكمالا لحملة «خلك واعي»، أقامت إدارة رعاية الأحداث بالتعاون مع مركز تعزيز الوسطية التابع لوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية لقاء توجيهيا إيمانيا واجتماعيا وتربويا مع نزلاء دار الملاحظة، يحاضر فيها د.عبدالله عجيل العازمي بعنوان «حسن الظن بالله»، ويهدف إلى تحصيل وتعزيز فئة الأحداث ودمجها بالمجتمع وفتح صفحة جديدة في بناء الثقة بالله.
وتناول اللقاء المحاور التالية:
٭ معنى حسن الظن بالله وأثره على السلوك والإيجابية.
٭ الفرق بين حسن الظن والتوكل.
٭ نماذج من حياة الأنبياء في الثقة بالله في الشدائد.
٭ كيف يحول حسن الظن بالله الأزمات إلى فرص للنمو الشخصي.
وأكدت إدارة رعاية الأحداث التزامها برعاية هذه الفئة العمرية المهمة، سعيا إلى تمكينهم من تجاوز التحديات بروح مستقرة، ووعي إيماني متجذر.
بشرى شعبان
استكمالا لحملة «خلك واعي»، أقامت إدارة رعاية الأحداث بالتعاون مع مركز تعزيز الوسطية التابع لوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية لقاء توجيهيا إيمانيا واجتماعيا وتربويا مع نزلاء دار الملاحظة، يحاضر فيها د.عبدالله عجيل العازمي بعنوان «حسن الظن بالله»، ويهدف إلى تحصيل وتعزيز فئة الأحداث ودمجها بالمجتمع وفتح صفحة جديدة في بناء الثقة بالله.
وتناول اللقاء المحاور التالية:
٭ معنى حسن الظن بالله وأثره على السلوك والإيجابية.
٭ الفرق بين حسن الظن والتوكل.
٭ نماذج من حياة الأنبياء في الثقة بالله في الشدائد.
٭ كيف يحول حسن الظن بالله الأزمات إلى فرص للنمو الشخصي.
وأكدت إدارة رعاية الأحداث التزامها برعاية هذه الفئة العمرية المهمة، سعيا إلى تمكينهم من تجاوز التحديات بروح مستقرة، ووعي إيماني متجذر.
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