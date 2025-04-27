كتب وقصص تُقدم رؤية متكاملة تواكب احتياجات الطفل المعاصر تربوياً ونفسياً في "الشارقة القرائي للطفل"

في مؤشر لافت على تزايد الاهتمام بالصحة النفسية في أدب الطفل، قدم عدد من الناشرين المشاركين في الدورة الـ 16 من مهرجان الشارقة القرائي للطفل مجموعة متنوعة من الإصدارات التي تطرح قضايا نفسية وسلوكية تهم الأطفال وذويهم، مستعرضين عبرها توصيات ومفاتيح تربوية تساعد الأسرة والمربين في بناء جيل أكثر توازنا ووعيا.وتنوعت الكتب المعروضة بين قصص موجهة مباشرة للأطفال تعزز قيم الثقة بالنفس والتفاعل الاجتماعي، وأخرى إرشادية موجهة للآباء والأمهات والمعلمين، تركز على كيفية التعامل مع مشكلات شائعة مثل العناد، الخوف، الخجل، الكذب، وسلوكيات التنمر.دليل تربوي للآباءعرضت دار ألف باء تاء ناشرون (الأردن) مجموعة كتب تسعى لتمكين أولياء الأمور من فهم الجوانب النفسية في سلوك أطفالهم، من أبرزها: «عندما يصبح العناد مشكلة» للكاتبة منى عوض الله، و«عندما يكون الخجل مشكلة»، لياسمين المحتسب، «عندما يصبح الكذب مشكلة» لزيد عبوي، «عندما يصبح الخوف مشكلة» لشادي طعامنة، وتتناول هذه الكتب شرحا مبسطا للأسباب النفسية خلف هذه المشكلات، مع نصائح عملية للتعامل معها، وفق مراحل النمو المختلفة.بناء الوعي السلوكيوقدمت دار أصالة للنشر (لبنان) «سلسلة الاستقواء» للكاتبة د. سناء علي الحركة، التي تضم عناوين مثل: «الاختلاف ضرورة»، «السخرية ممنوعة»، «هل أنا جبان؟»، و«الضرب ممنوع»، بأسلوب قصصي قريب من الطفل، يعزز مفاهيم العدل والمساواة، ويدعم قدرته على مواجهة التنمر بالوعي والرغبة في التعايش السلمي.تجارب شخصيةأما دار نور للنشر (الإمارات)، فاختارت الكاتبة نور عرب أن تقدم مجموعة قصصية مستوحاة من تجربتها اليومية كأم، منها: «أسامة ونايا ينظفان البيت»، و«لعبة نايا المريضة»، و«جدتي وكعك العيد»، مركزة على تعزيز الذكاء العاطفي والتقارب الأسري، وتنمية الطفل في بيئة مشبعة بالمحبة والاهتمام.وقالت عرب: «حين يشبع الطفل عاطفيا، يكبر أكثر توازنا وثقة، لذا فإن السنوات الثماني الأولى هي المرحلة المثلى لغرس القيم النفسية والوجدانية».رسالة تتجاوز القراءةوتقدم هذه الإصدارات مجتمعة رؤية متكاملة تواكب احتياجات الطفل المعاصر، وتدعو الأهل والمربين إلى اعتماد القراءة كوسيلة لفهم الطفل وتوجيهه، ضمن بيئة تعليمية صحية لا تهتم بالمعرفة فحسب، بل تولي العاطفة والمشاعر نفس القدر من الاهتمام.

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