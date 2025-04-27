سفارتنا في نيوزيلندا تشارك في إحياء ذكرى يوم "أنزاك" تعزيزاً للعلاقات الثنائية

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سفارتنا في نيوزيلندا تشارك في إحياء ذكرى يوم "أنزاك" تعزيزاً للعلاقات الثنائية
(MENAFN- Al-Anbaa)
أسامة دياب
شارك سفيرنا لدى نيوزيلندا الشيخ صباح ناصر الصباح في إحياء ذكرى يوم «أنزاك»، بحضور وزيرة المالية النيوزيلندية نيكولا ويليس، وأعضاء السلك الديبلوماسي.
وأقيمت الفعالية عند النصب التذكاري للحرب في العاصمة ويلينغتون، تخليدا لأرواح الجنود النيوزيلنديين والأستراليين الذين سقطوا خلال حملة غاليبولي في الحرب العالمية الأولى.
ويحتفى بيوم «أنزاك» سنويا في نيوزيلندا في 25 أبريل تكريما لجميع النيوزيلنديين الذين خدموا وقدموا أرواحهم في مختلف الحروب والنزاعات وعمليات حفظ السلام حول العالم، ومن بينهم الجنود الذين شاركوا في حرب تحرير الكويت. وتأتي مشاركة سفارتنا في ويلينغتون بهذه المناسبة الوطنية في إطار تعزيز العلاقات الثنائية، وترسيخ أواصر الصداقة التاريخية والتعاون المشترك بين البلدين الصديقين، كما تؤكد هذه المشاركة تقدير الكويت للدعم الذي قدمته نيوزيلندا خلال حرب تحريرها، من خلال إرسال وحدة نقل جوية تضم 75 فردا، بالإضافة إلى فريقين طبيين.
أسامة دياب
شارك سفيرنا لدى نيوزيلندا الشيخ صباح ناصر الصباح في إحياء ذكرى يوم «أنزاك»، بحضور وزيرة المالية النيوزيلندية نيكولا ويليس، وأعضاء السلك الديبلوماسي.
وأقيمت الفعالية عند النصب التذكاري للحرب في العاصمة ويلينغتون، تخليدا لأرواح الجنود النيوزيلنديين والأستراليين الذين سقطوا خلال حملة غاليبولي في الحرب العالمية الأولى.
ويحتفى بيوم «أنزاك» سنويا في نيوزيلندا في 25 أبريل تكريما لجميع النيوزيلنديين الذين خدموا وقدموا أرواحهم في مختلف الحروب والنزاعات وعمليات حفظ السلام حول العالم، ومن بينهم الجنود الذين شاركوا في حرب تحرير الكويت. وتأتي مشاركة سفارتنا في ويلينغتون بهذه المناسبة الوطنية في إطار تعزيز العلاقات الثنائية، وترسيخ أواصر الصداقة التاريخية والتعاون المشترك بين البلدين الصديقين، كما تؤكد هذه المشاركة تقدير الكويت للدعم الذي قدمته نيوزيلندا خلال حرب تحريرها، من خلال إرسال وحدة نقل جوية تضم 75 فردا، بالإضافة إلى فريقين طبيين.
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