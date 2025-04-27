سفارتنا في نيوزيلندا تشارك في إحياء ذكرى يوم "أنزاك" تعزيزاً للعلاقات الثنائية

أسامة ديابشارك سفيرنا لدى نيوزيلندا الشيخ صباح ناصر الصباح في إحياء ذكرى يوم «أنزاك»، بحضور وزيرة المالية النيوزيلندية نيكولا ويليس، وأعضاء السلك الديبلوماسي.وأقيمت الفعالية عند النصب التذكاري للحرب في العاصمة ويلينغتون، تخليدا لأرواح الجنود النيوزيلنديين والأستراليين الذين سقطوا خلال حملة غاليبولي في الحرب العالمية الأولى.ويحتفى بيوم «أنزاك» سنويا في نيوزيلندا في 25 أبريل تكريما لجميع النيوزيلنديين الذين خدموا وقدموا أرواحهم في مختلف الحروب والنزاعات وعمليات حفظ السلام حول العالم، ومن بينهم الجنود الذين شاركوا في حرب تحرير الكويت. وتأتي مشاركة سفارتنا في ويلينغتون بهذه المناسبة الوطنية في إطار تعزيز العلاقات الثنائية، وترسيخ أواصر الصداقة التاريخية والتعاون المشترك بين البلدين الصديقين، كما تؤكد هذه المشاركة تقدير الكويت للدعم الذي قدمته نيوزيلندا خلال حرب تحريرها، من خلال إرسال وحدة نقل جوية تضم 75 فردا، بالإضافة إلى فريقين طبيين.

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