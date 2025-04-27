رئيس الطيران المدني ونظيره التونسي يوقّعان على اتفاقية تنظيم النقل الجوي بين البلدين

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رئيس الطيران المدني ونظيره التونسي يوقّعان على اتفاقية تنظيم النقل الجوي بين البلدين
(MENAFN- Al-Anbaa)
وقع رئيس الإدارة العامة للطيران المدني الكويتي الشيخ حمود المبارك مع المدير العام للطيران المدني التونسي نظال سويلمي السبت بشكل كامل على اتفاقية تنظيم النقل الجوي بين البلدين بحضور وزير النقل التونسي رشيد العامري وسفير دولة الكويت بتونس منصور العمر وأعضاء السفارة.
وتهدف الاتفاقية إلى تعزيز التعاون بين الكويت وتونس في مجالات الطيران المدني والربط الجوي بين البلدين وأمن وسلامة الطيران وتطوير الخدمات الجوية بما يخدم المصالح المشتركة.
وصرح الشيخ حمود المبارك لـ «كونا» بأن هذه «الاتفاقية تندرج ضمن سلسة من الاتفاقيات التي سيتم الانتهاء منها بالمستقبل مع عدة دول شقيقة وصديقة بهدف ضمان الإجراءات القانونية والفنية المطلوبة لقيام شركات الطيران بالتشغيل وفق الإجراءات المتفق عليها مع الدول ضمن بنود الاتفاقيات التي تنظم النقل الجوي وتشغيل الشركات بما يحفظ حقوق الدول وشركات الطيران».
وأوضح أن الهدف منها أن تكون داعمة لتوجه الكويت نحو فتح آفاق التعاون مع الدول بما يحقق الرؤية المستقبلية الواعدة للدولة وتنشيط السياحة وقطاع الطيران بشكل عام.
وأعرب الشيخ حمود المبارك عن الحرص المشترك على دعم التعاون الفني والتشغيلي بين البلدين الشقيقين من خلال عدد من الإجراءات وأهمها البدء في رحلات الشحن الجوي لما لها من مصلحة مشتركة بين البلدين من حيث جودة ونوعية المنتجات التونسية ورغبة المستهلك في الكويت في تنوع المصادر الاستهلاكية ودعم المنتجات العربية وسهولة وصولها بشكل مباشر.
وأكد وزير النقل التونسي رشيد العامري من جانبه أن هذه الاتفاقية تعكس الروابط المتجذرة بين تونس والكويت وتفتح آفاقا جديدة للتعاون في مجالات السلامة الجوية وتبادل الخبرات الفنية وتيسير حركة الأفراد والبضائع بين البلدين الشقيقين.
وأضاف أن هذا التوقيع يمثل خطوة جديدة في مسار تعزيز التعاون العربي المشترك في قطاع الطيران المدني بما ينسجم مع المعايير الدولية ويعزز من تنافسية الناقلات الوطنية للطرفين، مشددا على الحرص المشترك على مواصلة التنسيق وتكثيف المبادلات الفنية من أجل الارتقاء بمستوى الخدمات وتكريس مبدأ الانفتاح على الأسواق وتسهيل الربط بين مختلف الوجهات الإقليمية والدولية.
وقع رئيس الإدارة العامة للطيران المدني الكويتي الشيخ حمود المبارك مع المدير العام للطيران المدني التونسي نظال سويلمي السبت بشكل كامل على اتفاقية تنظيم النقل الجوي بين البلدين بحضور وزير النقل التونسي رشيد العامري وسفير دولة الكويت بتونس منصور العمر وأعضاء السفارة.
وتهدف الاتفاقية إلى تعزيز التعاون بين الكويت وتونس في مجالات الطيران المدني والربط الجوي بين البلدين وأمن وسلامة الطيران وتطوير الخدمات الجوية بما يخدم المصالح المشتركة.
وصرح الشيخ حمود المبارك لـ «كونا» بأن هذه «الاتفاقية تندرج ضمن سلسة من الاتفاقيات التي سيتم الانتهاء منها بالمستقبل مع عدة دول شقيقة وصديقة بهدف ضمان الإجراءات القانونية والفنية المطلوبة لقيام شركات الطيران بالتشغيل وفق الإجراءات المتفق عليها مع الدول ضمن بنود الاتفاقيات التي تنظم النقل الجوي وتشغيل الشركات بما يحفظ حقوق الدول وشركات الطيران».
وأوضح أن الهدف منها أن تكون داعمة لتوجه الكويت نحو فتح آفاق التعاون مع الدول بما يحقق الرؤية المستقبلية الواعدة للدولة وتنشيط السياحة وقطاع الطيران بشكل عام.
وأعرب الشيخ حمود المبارك عن الحرص المشترك على دعم التعاون الفني والتشغيلي بين البلدين الشقيقين من خلال عدد من الإجراءات وأهمها البدء في رحلات الشحن الجوي لما لها من مصلحة مشتركة بين البلدين من حيث جودة ونوعية المنتجات التونسية ورغبة المستهلك في الكويت في تنوع المصادر الاستهلاكية ودعم المنتجات العربية وسهولة وصولها بشكل مباشر.
وأكد وزير النقل التونسي رشيد العامري من جانبه أن هذه الاتفاقية تعكس الروابط المتجذرة بين تونس والكويت وتفتح آفاقا جديدة للتعاون في مجالات السلامة الجوية وتبادل الخبرات الفنية وتيسير حركة الأفراد والبضائع بين البلدين الشقيقين.
وأضاف أن هذا التوقيع يمثل خطوة جديدة في مسار تعزيز التعاون العربي المشترك في قطاع الطيران المدني بما ينسجم مع المعايير الدولية ويعزز من تنافسية الناقلات الوطنية للطرفين، مشددا على الحرص المشترك على مواصلة التنسيق وتكثيف المبادلات الفنية من أجل الارتقاء بمستوى الخدمات وتكريس مبدأ الانفتاح على الأسواق وتسهيل الربط بين مختلف الوجهات الإقليمية والدولية.
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