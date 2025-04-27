رئيس الطيران المدني ونظيره التونسي يوقّعان على اتفاقية تنظيم النقل الجوي بين البلدين

وقع رئيس الإدارة العامة للطيران المدني الكويتي الشيخ حمود المبارك مع المدير العام للطيران المدني التونسي نظال سويلمي السبت بشكل كامل على اتفاقية تنظيم النقل الجوي بين البلدين بحضور وزير النقل التونسي رشيد العامري وسفير دولة الكويت بتونس منصور العمر وأعضاء السفارة.وتهدف الاتفاقية إلى تعزيز التعاون بين الكويت وتونس في مجالات الطيران المدني والربط الجوي بين البلدين وأمن وسلامة الطيران وتطوير الخدمات الجوية بما يخدم المصالح المشتركة.وصرح الشيخ حمود المبارك لـ «كونا» بأن هذه «الاتفاقية تندرج ضمن سلسة من الاتفاقيات التي سيتم الانتهاء منها بالمستقبل مع عدة دول شقيقة وصديقة بهدف ضمان الإجراءات القانونية والفنية المطلوبة لقيام شركات الطيران بالتشغيل وفق الإجراءات المتفق عليها مع الدول ضمن بنود الاتفاقيات التي تنظم النقل الجوي وتشغيل الشركات بما يحفظ حقوق الدول وشركات الطيران».وأوضح أن الهدف منها أن تكون داعمة لتوجه الكويت نحو فتح آفاق التعاون مع الدول بما يحقق الرؤية المستقبلية الواعدة للدولة وتنشيط السياحة وقطاع الطيران بشكل عام.وأعرب الشيخ حمود المبارك عن الحرص المشترك على دعم التعاون الفني والتشغيلي بين البلدين الشقيقين من خلال عدد من الإجراءات وأهمها البدء في رحلات الشحن الجوي لما لها من مصلحة مشتركة بين البلدين من حيث جودة ونوعية المنتجات التونسية ورغبة المستهلك في الكويت في تنوع المصادر الاستهلاكية ودعم المنتجات العربية وسهولة وصولها بشكل مباشر.وأكد وزير النقل التونسي رشيد العامري من جانبه أن هذه الاتفاقية تعكس الروابط المتجذرة بين تونس والكويت وتفتح آفاقا جديدة للتعاون في مجالات السلامة الجوية وتبادل الخبرات الفنية وتيسير حركة الأفراد والبضائع بين البلدين الشقيقين.وأضاف أن هذا التوقيع يمثل خطوة جديدة في مسار تعزيز التعاون العربي المشترك في قطاع الطيران المدني بما ينسجم مع المعايير الدولية ويعزز من تنافسية الناقلات الوطنية للطرفين، مشددا على الحرص المشترك على مواصلة التنسيق وتكثيف المبادلات الفنية من أجل الارتقاء بمستوى الخدمات وتكريس مبدأ الانفتاح على الأسواق وتسهيل الربط بين مختلف الوجهات الإقليمية والدولية.

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