الأطفال يكتشفون مهاراتهم في التحقيق الجنائي بمعرض "شيرلوك هولمز" في "الشارقة القرائي للطفل"

رحلة مثيرة يقدمها معرض شيرلوك هولمز في الدورة الـ 16 من مهرجان الشارقة القرائي للطفل، التي تستمر حتى 4 مايو المقبل في مركز إكسبو الشارقة تحت شعار «لتغمرك الكتب»، ويضم المعرض مقتنيات وكتبا وآثارا ونماذج عديدة من ذلك العصر الذي كتبت فيه أشهر شخصية في الرواية البوليسية، إضافة إلى ألغاز تفاعلية تشرك الأطفال في حل ألغاز مستوحاة من أشهر الوقائع والأحداث في روايات هذه الشخصية الخيالية التاريخية.لندن الفيكتوريةلأكثر من 125 عاما، شكل شيرلوك هولمز مصدر إلهام للكثير من الفنانين، ورواة القصص، وصانعي الأفلام، والمبتكرين، والعلماء، والأطباء، وعلماء الجريمة، وغيرهم من الباحثين عن الحقيقة. وقد أفسح مهرجان الشارقة القرائي للطفل مساحة عريضة لهذا المعرض الذي يجمع بين الترفيه والفائدة التعليمية من خلال عالم هذا المحقق الأسطوري، الذي أبدعته كتابات الكاتب كونان دويل كاتب القصة والطبيب الشاب، الذي قرر في مارس من عام 1886، أن يكتب عن محقق غامض، ذكي، ومثير للدهشة في روايته «دراسة في اللون القرمزي» ستمثل ميلاد إحدى أكثر الشخصيات تأثيرا في تاريخ الأدب، وتتغلغل في ذاكرة الأجيال.كما يتعرف الزوار على فن الملاحظة وعلم الأدلة الجنائية ونماذج عديدة من تاريخ وعصر هذه الشخصية التاريخية. ويتجول الأطفال في لندن العصر الفيكتوري، الذي شهد نهضة علمية متسارعة خلال القرن التاسع عشر، حين كانت المدينة تتمدد، وأنفاقها تحفر تحت الأرض.مقتنيات وأدوات وكتبويضم المعرض نماذج من رسائل وكتب عديدة لهذه الشخصية الروائية التاريخية، إضافة إلى قصاصات صحفية من الآراء حولها، مثل رسالة من كونان دويل عن الظهور الأول لكتابه «دراسة في اللون القرمزي» في مجلة «بيتونز كريسماس أنيوال» سنة 1887، ونسخ من ملصقات الأفلام والمسلسلات التي استلهمت هذه الشخصية والملابس التي ارتداها الممثلون في هذه الأعمال الفنية، مثل الزي الذي ارتدته لوسي ليو في دور الطبيبة جوان واتسون زي في مسلسل «بديهي» (2013).كما يحتوي المعرض على نماذج من الدمى والألعاب التي استوحيت من شخصيته وتخصصت في عالم الألغاز والخيال، وأصبحت علامة معروفة في عوالم هذه الشخصية، مثل أباريق الشاي وقطع الشطرنج وأطباق المائدة وألعاب الطاولة والقمصان وعلب العلكة، إضافة إلى سيارة ذهبية من ذلك العصر وأدوات مكتبية وصور والعديد من العناصر الأخرى.فك الألغازكما يختبر الزوار مهاراتهم في حل الجرائم والقضايا، حيث ينتقلون في المعرض إلى لندن خلال القرن التاسع عشر وسط عالم متسارع يعج بالاكتشافات العلمية والتجارب الصناعية، ويتعرفون على المبادئ التي تعلم منها كاتب الرواية علم الأدلة الجنائية، ليجربوا مهاراتهم في فك الألغاز بصحبة أدوات ومسارح جريمة وفرها المعرض للغوص في عالم شيرلوك هولمز.وتمنح هذه التجارب التفاعلية متعة أكبر من خلال إرسال الرسائل المشفرة واكتشاف أجهزة الاتصال والتلغراف في ذلك العصر، مع نماذج من عوالم الجريمة واستنتاجات وتخمينات وافتراضات المحققين، يتعرف الأطفال عبرها على علم الأدلة الجنائية ومراحل تطوره ودور الرواية البوليسية في إثارة العديد من الأسئلة، لإشراك الأطفال وتحفيزهم على استخدام مهاراتهم في الملاحظة والاستنتاج وحل المشكلات، تماما مثل شارلوك هولمز، عبر مغامرة شيقة يطلق فيها «الشارقة القرائي» العنان لمواهب الأطفال وخيالهم.

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