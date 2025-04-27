"رابطة الأدباء": مهتمون بالمشاركة في المحافل الثقافية الدولية لإبراز الإبداعات الكويتية

أكد الأمين العام لرابطة الأدباء الكويتيين حميدي المطيري أمس الأحد اهتمام الرابطة بالمشاركة في الفعاليات الثقافية والمحافل الإقليمية والدولية بهدف إبراز الأعمال والإبداعات الأدبية الكويتية.وقال المطيري في تصريح لـ «كونا» على هامش مشاركة الرابطة في معرض مسقط الدولي للكتاب في نسخته الـ29 إن هذه المشاركة هي الأولى للرابطة منذ تأسيسها عام 1964 في معرض للكتاب خارج الكويت، مبينا أن ذلك يعد نقلة نوعية في نهج وعمل الرابطة.وأفاد بأن توجه الرابطة الجديد بالمشاركة في المعارض الإقليمية والدولية يأتي حرصا منها على دعم وتشجيع أعضاء الرابطة ونشر أعمالهم وإبداعاتهم الأدبية والثقافية على نطاق أوسع.وأعرب المطيري عن سعادته بهذه المشاركة التي تتزامن مع اختيار الكويت عاصمة للثقافة والإعلام العربي 2025 ما يعكس اعترافا دوليا بمساهمات الكويت المستمرة في تعزيز هذا المجال.ولفت إلى أن الرابطة ستقوم خلال المعرض وعبر الجناح المخصص لها باستعراض أعمال وإصدارات الأعضاء من كتب أدبية وثقافية ونقدية وبحثية ودراسات علمية وغيرها من الإصدارات والمؤلفات المختلفة والمتميزة.وثمن المطيري الجهود التي يبذلها القائمون على تنظيم المعرض وتعاونهم في تسهيل مهمة مشاركة الرابطة ما يعكس عمق العلاقات الراسخة والروابط الأخوية التي تجمع الكويت وسلطنة عمان، لاسيما في المجالات الثقافية والأدبية.وأشاد بالحراك العلمي والثقافي الكبير والمميز الذي تشهده السلطنة ما يبرز عمقها الحضاري والتاريخي ونهضتها العلمية والثقافية والفكرية ويسلط الضوء على تراثها الأصيل.وأعرب عن أمله في نجاح هذه الخطوة في نشر الكتاب الكويتي على نطاق أوسع ووصوله إلى القراء في سلطنة عُمان الشقيقة بسهولة ويسر، مشيرا إلى أن الرابطة ستعمل على تكرار هذه التجربة في معارض الكتب العربية المقبلة كونها تقدم خدمة لأعضائها من الكتاب والأدباء الكويتيين.انطلقت فعاليات معرض مسقط الدولي للكتاب الـ 29 الخميس الماضي بمشاركة 674 دار نشر تمثل 35 دولة من ضمنها الكويت، ويشتمل المعرض على فعاليات ثقافية وأدبية متنوعة تستمر حتى الثالث من مايو المقبل.

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